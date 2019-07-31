Путин направил военных на тушение лесных пожаров в Сибири

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны направить военнослужащих на тушение лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщается на сайте Кремля. Глава государства также распорядился сохранить группировку вооруженных сил в Иркутской области до особого распоряжения.

Минобороны начало создавать авиационную группировку для тушения лесных пожаров в Красноярском крае — в нее войдут десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации. «Авиационные экипажи получают инструктаж и завершают предполетную подготовку»,— говорится в сообщении, поступившем в “Ъ”.

Пожары в Красноярском крае и Иркутской области начались почти три недели назад. На территории обоих регионов введен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, общая площадь действующих лесных пожаров в Сибири превысила 1,7 млн га. Ранее «Гринпис» заявлял, что площадь леса, пройденная огнем в Сибири и на Дальнем Востоке, составляет 11 млн га.

Как развивается ситуация с лесными пожарами — в материале “Ъ-Сибирь” «Просто огонь»

Илья Галагуз