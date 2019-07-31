Подозреваемых в совершении двойного убийства в Ижевске объявили в международный розыск

Двух подозреваемых в совершении двойного убийства в Ижевске объявили в федеральный и международный розыск. Об это корреспонденту “Ъ-Удмуртии” сообщил и.о. руководителя управления СКР по Удмуртии Рустам Тугушев.

«В настоящее время обстоятельства убийства установлены. Лица, которые его совершили, также известны. Два человека в настоящее время находятся под стражей, им предъявлены обвинения. Двое других скрылись от органов следствия. В отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, то есть следователем предъявлено обвинение в совершении группового разбойного нападения и группового убийства, сопряженного с разбоем. После этого следователь обратился с ходатайством в суд об избрании меры пресечения, и суд заочно ее избрал. Это позволило в дальнейшем объявить их и в федеральный, и в международный розыск. Есть все основания считать, что все эти лица в ближайшее время будут доставлены, и им предъявят обвинения»,— отметил полковник юстиции Тугушев.

Напомним, что около 15:00 14 июня в Ижевске произошло двойное убийство в одной из квартир по ул. Холмогорова. Жертвами стали 44-летний мужчина и его 22-летний сын. Кроме того, из квартиры потерпевших похищены деньги из сейфа на сумму более 10 млн руб. и драгоценности на сумму более 6 млн руб. В совершении преступлений подозреваются четверо мужчин, двое из которых — 44-летний Максим Мартыненко и другой 47-летний ижевчанин, работавший в «Яндекс такси», были задержаны.