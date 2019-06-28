В Ижевске задержали возможного соучастника в двойном убийстве с похищением 16 млн рублей

В Ижевске задержали 47-летнего жителя Ижевска, которого подозревают в соучастии в двойном убийстве с похищением у жертв 16 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии. Мужчина задержан сотрудниками Росгвардии. Ему предъявлено обвинение ч.5 ст. 33, п. п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (пособничество в совершении разбоя в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших). Его заключили под стражу.

По данным следствия, обвиняемый работал в «Яндекс такси». Накануне случившегося он совместно с другими соучастниками отслеживал передвижение потерпевших по Ижевску, а затем доставил злоумышленников к квартире потерпевших, где они совершили двойное убийство и похитили деньги и драгоценности. Также мужчина участвовал в сокрытии следов совершенного преступлений.

Напомним, что около 15:00 14 июня в Ижевске произошло двойное убийство в одной из квартир по ул. Холмогорова. Жертвами стали 44-летний мужчина и его 22-летний сын. Кроме того, из квартиры потерпевших похищены деньги из сейфа на сумму более 10 млн руб. и драгоценности на сумму более 6 млн руб. Расследование уголовного дела продолжается.