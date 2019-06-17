В Ижевске произошло двойное убийство с похищением у жертв более 16 млн рублей

Около 15:00 14 июня в Ижевске произошло двойное убийство в одной из квартир по ул. Холмогорова. Жертвами стали 44-летний мужчина и его 22-летний сын, сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии. Кроме того, из квартиры потерпевших похищены деньги из сейфа на сумму более 10 млн руб. и драгоценности на сумму более 6 млн руб. В совершении преступлений подозреваются трое мужчин, один из которых — 44-летний Максим Мартыненко из Ижевска задержан сотрудниками полиции.

Следователи возбудили уголовное дело по п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц из корыстных побуждений) и п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших). Также специалисты установили личность остальных предполагаемых злоумышленников. Ими являются ижевчанин Георгий Баранов 1978 года рождения и уроженец Можги Игорь Рогозин 1987 года рождения. Разыскиваемые лица могут передвигаться на автомобиле Toyota Camry, госномер С372СР/18.