Американский конгрессмен борется против вызывающего привыкание дизайна приложений

Сенатор США от штата Миссури Джош Хоули внес в Конгресс законопроект о снижении зависимости пользователей от социальных сетей (Social Media Addiction Reduction Technology Act). Предполагается, что закон запретит «функции, которые разработаны, чтобы вызывать привыкание», в том числе автовоспроизведение YouTube, Snapstreaks (полоски Snapchat, позволяющие набирать популярность пользователям), бесконечную прокрутку ленты новостей.

«Большие технологические компании проповедуют бизнес-модель зависимости,— отметил сенатор Хоули,— инновации часто предназначены не для создания более качественных продуктов, а для привлечения и удержания наибольшего внимания с помощью приемов, которые затрудняют отвод взгляда от сервиса».

По мнению господина Хоули, обманчивый дизайн сыграл существенную роль в заключении в целом удачного соглашения Facebook с Федеральной торговой комиссией США. Законопроект же сделал бы невозможным технологическим компаниям манипулировать пользователями при выборе услуг. Например, флажки «принять» и «отклонить» должны быть одного и того же шрифта, формата и размера, чтобы пользователи могли сделать более осознанный выбор.

Евгений Федуненко