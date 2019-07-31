Google представила обновление для браузера Chrome

Американская корпорация Google через свой блог анонсировала новое обновление для своего браузера Chrome 76, которое не позволяет сайтам идентифицировать пользователя в режиме инкогнито. Это означает, что теперь пользователи смогут бесконечно просматривать сайты с пейволлом и ограниченным количеством статей для ознакомления.

По данным WhatsNewInPublishing, это затронет 33% новостных сайтов с пейволлом. Google советует владельцам таких сайтов установить регистрацию для просмотра своих материалов в ограниченном доступе.

Новое обновление в том числе будет автоматически включать темную тему для пользователей, которые используют темную тему в Chrome, а также по умолчанию блокировать Flash-элементы на сайтах.

Евгений Федуненко