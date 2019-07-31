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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ   |  купить фото

Причиной экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в Самаре стал неисправный двигатель

Пассажирское авиасудно Sukhoi Superjet 100, летевшее из Краснодара в Тюмень, совершило экстренную посадку в самарском аэропорту Курумоч. На борту самолета находились 97 пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майю Иванову.

Посадка была совершена в 03:17 (MSK+1) из-за неисправности двигателя (вибрации). Приземление прошло успешно. Самолет принадлежит авиакомпании «Азимут».

Впоследствии пассажирам был предоставлен резервный борт. Задержка рейса составила почти 3,5 часа.

Георгий Портнов


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