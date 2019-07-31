«Борьба с алкогольным контрафактом и поддержка легальных производителей»

Ситуация на рынке алкогольной продукции в Башкирии, борьба с производством и распространением контрафакта были темой обсуждения на пресс-завтраке, организованном газетой «Коммерсантъ-Башкортостан» 25 июля в отеле Hilton Garden Inn Ufa Riverside. В дискуссии участвовали представители МВД по республике, минздрава, Роспотребнадзора, госхолдинга «Башспирт», представители ведущих республиканских средств массовой информации.



По данным республиканского МВД, в первом квартале 2019 года из незаконного оборота в республике был изъят годовой объем контрафактного алкоголя — более 51 тонны суррогата, выявлено около 2 тыс. правонарушений сфере оборота алкогольной продукции, пресечена деятельность пяти подпольных цехов. Исполняющий обязанности заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Марат Гузаиров сообщил, что по итогам оперативных мероприятий возбуждено 53 уголовных дела, 37 из которых направлены в суд, общая сумма наложенных штрафов составила около 4 млн руб. Практически полностью эта сумма взыскана в бюджет.

Чаще всего в Башкирии подделывают дорогостоящую алкогольную продукцию известных брендов, в первую очередь импортных, сообщил представитель министерства. Каналами сбыта такой продукции чаще всего становятся небольшие торговые точки, рестораны и кафе, которые не часто проверяются надзорными органами. «В крупных сетевых магазинах суррогатный алкоголь обычно не встречается»,— отметил Марат Гузаиров.

Исполняющий обязанности председателя госкомитета республики по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев сообщил, что объекты торговли региона полностью подключены к Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). Это позволяет контролирующим органам проводить проверки торговых сетей в режиме онлайн.»Мы можем видеть каждую проданную бутылку. Нарушения видны сразу: если магазин закупил сто бутылок, а продал четыреста, это повод приехать туда и потребовать объяснений»,— сообщил Алексей Гусев. По его словам, объемы изъятия поддельной продукции растут, что способствует легализации рынка. Его обороты в первом полугодии по сравнению к тому же периоду 2018 года увеличились на 0,4%, до 2,3 млн декалитров.

По данным заведующего отделением ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер №1» Азата Асадуллина, уровень наркологической заболеваемости снизился за год на 6,4%, в то же время специалисты отмечают рост хронического алкоголизма на 2,2%. Смерть от злоупотребления алкоголем (628 случаев) занимает третье место в структуре смертности в трудоспособном возрасте, сообщил господин Асадуллин. «Я работаю врачом с 2003 года и могу сказать, что пациенты стали менее тяжелые, осложнения формируются не так часто по сравнению с временами «дикого рынка» и спирта «Роял». Если раньше у нас в отделении считались нормальными три психоза в день, то сейчас пациенты гораздо мягче, стабильнее и лучше поддаются фармакотерапии»,— сообщил докладчик.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в первом полугодии в республике зарегистрировано 668 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией, из которых 105 с летальным исходом. Абсолютное большинство отравлений связано с употреблением продукции на этиловом спирте (593 эпизода, из которых 82 летальных исхода), метанол стал причиной смерти 21 человек, сообщил специалист-эксперт отдела надзора управления Роспотребнадзора Янис Валиев. Он добавил, что частота отравлений за год снизилась с 21 случая на 100 тыс. населения до 16,5.

Для потребителей суррогатного алкоголя важнейшим фактором при покупке становится низкая по сравнению с легальными напитками цена. Генеральный директор АО «Башспирт» Рауф Нугуманов отметил, что основную наценку на алкоголь, до 40%, обеспечивает ритейл, себестоимость производителя на итоговую стоимость продукции практически не влияет. В то же время «Башспирт» работает над снижением издержек. Основные надежды связаны с запуском в 2020 году нового завода в поселке Булгаково под Уфой. Концентрация производства мощностью 7 млн декалитров в год в одном месте (остальные четыре предприятия холдинга планируется переориентировать на выпуск низкоалкогольных и безалкогольных напитков в рамках совместных предприятий) позволит снизить логистические расходы, а новое итальянское оборудование — сократить издержки, отметил господин Нугуманов. Себестоимость булгакоговского завода позволит «Башспирту» присутствовать на рынке с конкурентной ценой, добавил топ-менеджер. Конечная стоимость вложений в новое производство он оценил в 2,7 млрд руб.

«Коммерсантъ-Башкор­то­стан» благодарит участ­ников пресс-конференции за участие в дискуссии. До новых встреч!