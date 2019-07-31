Партия власти согласилась с оппозицией

Реготделение «Единой России» неожиданно согласилось с оппозицией и призвало мэра Ульяновска Сергея Панчина отозвать разрешение на строительство МКД на месте снесенного детсада, где возник очаг социально-политической напряженности из-за протестов жителей микрорайона против строительства. В конце минувшей недели к очередной проверке приступила прокуратура. На проблему обратил внимание и губернатор региона Сергей Морозов, предложив провести проверку всех выданных муниципалитетами разрешений на строительство. Политологи считают, что «Единая Россия» накануне будущей избирательной кампании меняет тактику и старается перехватывать повестку ­оппозиции.

В минувшую пятницу секретарь реготделения «Единой России», первый зампред регионального заксобрания Василий Гвоздев в Facebook опубликовал свое обращение к главе Ульяновска Сергею Панчину, в котором сообщил, что совместно с представителями КПРФ и застройщика (ООО «Спецзастройщик МКД Полбина») встречался с жителями дома № 2 по проезду Полбина и других близлежащих домов, протестующими против строительства МКД на месте снесенного детсада. Как отмечает господин Гвоздев, «результат бурного обсуждения показал», что большая часть жителей относится к строительству «крайне негативно» и «готова защищать свои права всеми возможными способами». Лидер региональных единороссов, ссылаясь на то, что ситуация «носит крайне протестный характер», заявил, что считает целесообразным приостановить вырубку деревьев и строительство «для проведения в период с августа по сентябрь всех необходимых разъяснительных работ с жителями». «Также рекомендую вам отозвать решение на строительство по данному объекту до проведения всех необходимых согласований застройщика с жителями»,— написал господин Гвоздев.

Напомним, на участке, расположенном между пятиэтажными домами по проезду Полбина, раньше находился детсад Ульяновского механического завода. Этот участок выкупила компания ООО «Спецзастройщик МКД Полбина», которая планирует построить на нем 9этажный пятиподъездный МКД. «СЗ МКД Полбина» — дочерняя компании ООО «СЗ Премьера», фактический владелец которой — Ильдар Сеюков, брат Руслана Сеюкова, имеющего совместный бизнес в ООО «Три Эс Груп» с сыном генпрокурора Артемом Чайкой.

В июне этого года мэрия выдала разрешение на строительство, основываясь на итогах прошедших с 23 мая по 23 апреля общественных обсуждений проекта в связи с тем, что превышались предельные параметры по плотности застройки и ухудшались предельные параметры по озеленению. Жители микрорайона неоднократно заявляли в своих обращениях к мэру и губернатору о своем несогласии со строительством и в ходе общественных обсуждений направили возражения (43 подписи) в мэрию, однако их аргументы не были приняты по формальным причинам («не приложены документы, удостоверяющие личность»). В итоге получилось, что жители одобрили, хотя они протестовали. Кроме того, как отмечает лидер протестующих Галина Садыкова, в организации общественных обсуждений было множество нарушений в части оповещения жителей и отсутствия разъяснений по предельным параметрам. В минувший четверг новую проверку законности разрешения на строительство по заявлениям жителей начала Засвияжская прокуратура.

Жителей микрорайона в их акциях протеста активно поддерживали депутаты заксобрания от КПРФ, организовывавшие сходы и направлявшие запросы в мэрию и прокуратуру. С началом кампании по довыборам в гордуму по 16-му округу (он вплотную примыкает к микрорайону) к этой деятельности подключились и некоторые кандидаты. Однако никакой реакции городских властей на запросы жителей и активистов ранее не было.

Сам господин Сеюков заявил „Ъ“, что «на самом деле многие жители согласны со строительством», «потому что застройщик, потратив дополнительно около 5 млн руб. при строительстве дома проведет замену инженерных сетей ХВС — около 300 метров, что снимет для жильцов существующую на сегодня проблему холодного водоснабжения».

Винить в сложившейся ситуации господин Гвоздев никого не намерен. «Искать виновных — дело неблагодарное, потому что застройщик действовал по закону, администрация, вроде, тоже. Надо искать способы, как выйти из ситуации. Сама система общественных обсуждений и публичных слушаний требует серьезной корректировки. А всякую точечную застройку в городе надо прекратить»,— заявил „Ъ“ господин Гвоздев.

Ситуация, аналогичная дому на Полбина, 10, сложилась и по адресу: Аблукова, 19 (по иронии судьбы, в округе, где идут довыборы), где ООО «Сити-Девелопмент» планирует построить офисное здание на территории детской площадки (разрешение на строительство выдано в мае). Там мэрия так же заявляет, что публичные слушания по превышению предельных параметров прошли и большинство участников (18 из 33) проголосовали «за», в то время как жители заявляют, что «слушания прошли с нарушениями». Здесь так же к протестам жителей подключились представители КПРФ, а затем и независимые кандидаты, идущие по 16-му округу на довыборы в гордуму. В понедельник этой темы коснулся и губернатор региона Сергей Морозов, заявивший на аппаратном совещании, что публичные слушания и общественные обсуждения в регионе «крайне неэффективны». Заявив о необходимости прекратить точечную застройку, он поручил провести «сплошную инвентаризацию» выданных разрешений на строительство, а также создать «межпартийный совет», который будет следить за соблюдением интересов граждан в части градо­строительства.

Судя по всему, мэрия не намерена следовать советам господина Гвоздева и отзывать разрешение на строительство. «Если такие заявления (как у господина Гвоздева. — „Ъ“) продолжатся, то застройщики будут вправе подать заявление о воспрепятствованию предпринимательской деятельности. Наша позиция — строительство законное, и если кто-то его оспаривает, то пожалуйста, только в судебном порядке и через правоохранительные органы»,— сказал „Ъ“ и.о. первого заместителя мэра Михаил Сычев, заметив в то же время, что критика губернатора — ­«справедливая».

Ульяновский политолог Николай Васин, отмечая, что впервые «Единая Россия» вдруг согласилась с требованиями КПРФ, считает, что «ситуация, в которой сегодня находится партия, заставляет ее менять тактику — работать на перехват повестки оппозиции и набирать политические очки перед грядущей избирательной компанией». «И такая ситуация сохранится до окончания выборной кампании следующего года (выборы в гордуму), а если результат окажется неблагоприятным, то партии власти придется кардинально менять тактику своей деятельности. Но принципиально взаимодействие с исполнительной властью вряд ли изменится — это очень тесная связка»,— заключил политолог.

Сергей Титов, Ульяновск