Долги Андрея Смышляева спросят с его семьи

За долги уфимского предпринимателя Андрея Смышляева, задержанного в мае в Италии по обвинению в хищении средств у компании «Нокиан шина», могут ответить члены его семьи. В арбитражном суде Башкирии должен начаться процесс по признанию несостоятельной дочери бизнесмена — Дарины Смышляевой. Студентка City University of London пыталась перевести суд в Чечню, где прописалась незадолго до начала судебного разбирательства, но суд счел этот ход попыткой затруднить разбирательство. Финансовый управляющий Андрея Смышляева Ольга Жданова рассчитывает в ходе процедуры банкротства дочери получить доступ к финансовым делам семьи. Долги предпринимателя перед кредиторами, напомним, превышают 1,5 млрд руб.

Арбитражный суд Башкирии должен рассмотреть заявление о признании несостоятельной Дарины Смышляевой — 21-летней дочери известного уфимского бизнесмена Андрея Смышляева, контролировавшего розничную сеть шинных магазинов «Таганка». На банкротстве госпожи Смышляевой настаивает финансовый управляющий ее отца Ольга Жданова. Она подала соответствующее заявление в арбитражный суд республики в мае текущего года. Однако башкирский суд рассмотреть его отказался, решив, что дело подсудно арбитражному суду Чеченской республики: 14 декабря 2018 года Дарина Смышляева прописалась в Грозном вслед за своей матерью, бабушкой и дедушкой.

Представитель Дарины Смышляевой в суде заявил, что девушка проживает в Грозном, когда проходит юридическую практику на студенческих каникулах. Префектура Ленинского района города Грозного представила суду характеристику со слов соседей, которые подтвердили факт ее проживания в столице Чечни.

Однако апелляционная инстанция, куда обратилась Ольга Жданова, не согласившись с решением о переводе дела в суд Чечни, признала регистрацию ответчицы в Грозном формальной. Финансовый управляющий заявила, что, по информации из социальных сетей, Дарина Смышляева учится в City University of London, там же снимает жилье и получает от отца финансовую помощь через Royal Bank of Scotland. Всю корреспонденцию ответчица, по данным «Почты России», получает по уфимскому адресу на улице Нежинской. Выписки с ее банковского счета показывают, что она оплачивает товары и услуги в Уфе, Москве, Лондоне, Милане, Вене, Вероне, Будапеште, но ни одной транзакции в Грозном зарегистрировано не было, заявила Ольга Жданова. В квартиру площадью 30 кв. м в Грозном госпожа Смышляева прописалась незадолго до судебного разбирательства, начатого финансовым управляющим отца. В квартире такой небольшой площади вряд ли могут проживать четыре человека, заявила финансовый управляющий. Она также призвала суд критически отнестись к выписке грозненской префектуры, которая была составлена со слов соседей без указания их имен и адресов.

Апелляция согласилась с тем, что недобросовестный должник мог зарегистрироваться в другом регионе, чтобы затруднить реализацию прав кредиторов. «Такой подход не соответствует целям законодательного регулирования банкротства граждан»,— подчеркнул суд.

Интерес к финансовому положению Дарины Смышляевой у финансового управляющего ее отца возник после изучения банковских операций между членами семьи. Благодаря информации Росфинмониторинга Ольга Жданова установила, что в 2013-2016 годах со счетов Андрея Смышляева членам семьи было перечислено около 50 млн руб. на покупку валюты. В конце 2018 года суд признал недействительной сделку 2016 года, в ходе которой господин Смышляев перечислил дочери 7,75 млн руб. Платеж в размере 104 тыс. евро был оформлен с назначением «возврат ошибочно перечисленных денежных средств», следует из материалов арбитражного суда.

Вчера Ольга Жданова заявила „Ъ“, что в ходе рассмотрения банкротного дела Дарины Смышляевой рассчитывает получить информацию о движении средств на ее банковских счетах. «По нашим данным, через них проходили крупные суммы от Андрея Смышляева»,— отметила она.

Дата рассмотрения дела о банкротстве Дарины Смышляевой в Уфе пока не определена. Ее представитель Дмитрий Иванков сообщил, что не будет подавать кассационную жалобу на решение апелляционного суда, так как не видит перспектив ее удовлетворения.

Андрей Смышляев в мае был задержан в Италии на собственной вилле на озере Комо. Россия требует его экстрадиции в страну — на родине предприниматель подозревается в мошенничестве и преднамеренном банкротстве (ст. 159 и ст. 196 УК РФ). Потерпевшей в уголовном деле является компания «Нокиан шина»: российское подразделение мирового концерна Nokian Tyres поставило бизнесмену и сети «Таганка» товар на сумму около 1,5 млрд руб., но не получило оплаты. Андрей Смышляев признан банкротом. Его финансовый управляющий больше года пытается пополнить конкурсную массу, в том числе путем изучения банковских операций компаний и членов семьи бизнесмена. Инвентаризация имущества, проведенная предыдущим финансовым управляющим, установила, что активов у господина Смышляева нет, а на банковских счетах в пяти валютах на март-апрель 2017 года хранилось всего 478 руб. В то же время Ольга Жданова установила ряд подозрительных транзакций на сумму более 400 млн руб., которые, например, проводились со счета бизнесмена в «Промсвязьбанке» в итальянский Veneto Banca и на карту Visa некоему физлицу за покупку доли в уставном капитале ООО «Русшина-Тюмень».

Генеральный директор компании «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин полагает, что оспаривать решение апелляции не перспективно. «Суды теперь с легкостью пресекают так называемый „банкротный туризм“, когда должники незадолго до процедуры меняют место жительства на другой регион. Совсем недавно экономическая коллегия ВС России вынесла ряд определений, в которых указала на неприемлемость такого поведения»,— отметил эксперт.

«Финансовому управляющему приходится использовать любые, даже неочевидные, возможности пополнения конкурсной массы Андрея Смышляева,— отмечает управляющий партнер судебного агентства „Барристер“Айдар Муллануров.— Банкротство лица, входящего в окружение должника — хороший способ получить доступ к финансовой информации о нем. Во многом это лотерея. Не факт, что полученная информация приведет к реальным деньгам. Но в тоже время есть хорошие шансы, что лотерейный билет окажется счастливым для кредиторов».

Булат Баширов