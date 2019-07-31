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Фото: Андрей Коршунов / Коммерсантъ

Этажи дождались перемен

На «Морионе» планируют построить 26-этажку

Коммерсантъ (Пермь) от

Холдинг ПФПГ бизнесмена Андрея Кузяева начинает проект по жилой застройке территории «Мориона». Дочерняя компания холдинга получила разрешение на строительство одного дома переменной этажностью (10–26 этажей). Пермские девелоперы считают проект интересным и востребованным. В числе его главных плюсов называют хорошую транс­портную доступность. В то же время, они видят риски проекта в близости планируемого ЖК к действующей промышленной площадке и железной дороге.


ООО «Мост Сити Проект» получило в конце мая разрешение на строительство многоквартирного дома по ул. Стахановской, 52а, говорится в опубликованных на днях материалах администрации Перми. Единственным учредителем девелопера является «ПФП-Группа», а указанный участок является частью территории предприятия «Морион» (расположенные на участке здания на картах имеют номера заводских корпусов).

Участок с одной стороны граничит с площадкой объединения «Иолла», с другой — с ПС «Южная», с третьей — с гаражным комплексом вдоль ул. Нытвенской. Согласно открытым картам Google и «Яндекс», сейчас на площадке расположены нежилые строения, в одном из них автосервис и офис рекламной компании.

По данным мэрии, застройщик планирует построить многоквартирный дом переменной этажностью (10, 17 и 26 этажей). Запланирован один подземный этаж. Общая площадь дома 17,5 тыс. кв. м, в нем будет 331 квартира. Сама площадь застройки — 3,2 га, хотя указанный в карте Росреестра участок с таким адресом имеет площадь в три раза меньше (1,2 га).

В ПФПГ от каких-либо комментариев по поводу проекта отказались.

Напомним, владельцы «Мориона» (100% акций ПАО контролируется ООО «Рубикон» бизнесмена Андрея Кузяева) занимаются оптимизацией территории последние несколько лет. Действующее производство было компактно размещено в нескольких помещениях, в бывшем заводоуправлении открылся один из крупнейших в городе бизнес-парков «Морион», а в прошлом году в другом здании разместился технопарк Morion Digital.

Часть территории акционер завода планировал использовать под жилую застройку. В Перми уже были примеры, где на промплощадке реализовывались проекты жилой застройки, например на Пермской приборостроительной компании. Под жилую застройку была куплена территория бывшего Пермского завода смазок и СОЖ.

Проект застройки на «Морионе» был представлен инвестором краевым властям еще весной 2018 года. Как сообщал „Ъ-Прикамье“, по проекту общая площадь ЖК составляла до 80 тыс. кв. м. Помимо жилья предполагалось строительство небольшого ТЦ, а также помещений для IT-кластера. Из социальных объектов проектом развития территории предусматривалось строительство детского сада.

Сам инвестор эти цифры не подтверждал. Вчера в краевом минстрое и администрации Перми не смогли уточнить, предполагается ли строительство какой-либо социальной инфраструктуры на указанной площадке.

По мнению гендиректора АО «Пермглавснаб» Владимира Занина, территория «Мориона» подходит для застройки. «Думаю, это будет интересный и востребованный проект. В том же районе „Талан“ строит квартал „Счастье“, а „Мегаполис“ — жилой дом „Легенда“, где квартиры продаются достаточно неплохо»,— отметил гос­подин Занин. Однако добавил, что существуют риски, связанные с близостью планируемого комплекса к действующей промплощадке и железной дороге.

Гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный предполагает, что в ситуации, когда «спрос на жилье превышает предложение, любой объект найдет своего покупателя». «Плюс территории „Мориона“ — хорошая транспортная доступность. Но количество желающих приобрести здесь квартиру будет зависеть от установленной цены»,— добавил гос­подин Бесфамильный.

Вячеслав Суханов, Константин Кадочников


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