Сотрудница банка «Открытие» в Казани призналась в хищении 220 млн рублей

Бывший главный кассир операционного офиса «Казанский» банка «Финансовая корпорация "Открытие"» 47-летняя Наталья Степанова призналась, что участвовала в хищении 220 млн руб., в котором подозревается находящийся в розыске бывший директор офиса Олег Полях.

Сегодня в Вахитовском райсуде началось рассмотрение дела Натальи Степановой о присвоении в особо крупном размере, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 160 УК). По сообщению СМИ, она раскаялась и попросила суд рассмотреть ее дело в особом порядке.

Как говорится в пресс-релизе Вахитовского райсуда Казани, следствие установило, что деньги похищались из банка с декабря 2017 года по сентябрь 2018 года «посредством проведения валютных операций с использованием данных третьих лиц, а также путем внесения в кассу банка муляжей денежных средств под видом подлинных». В сообщении отмечается, что госпожа Степанова действовала по предварительному сговору с Олегом Поляхом и по его указанию.

Уголовное дело в отношении Натальи Степановой было возбуждено 19 сентября прошлого года.

Напомним, недостачу обнаружили в денежном хранилище после смены руководства казанского офиса банка. Тогда сообщалось о хищении из банка 230 млн руб. Первоначально в МВД по Татарстану возбуждало уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

"Ъ-Казань"