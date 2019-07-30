Верховный суд заинтересовался харасcментом

Верховный суд РФ постановил повторно рассмотреть дело о незаконном увольнении жительницы Мурманска Ирины Ищенко из правительственных структур после домогательств своего шефа. Суды остальных инстанций отказались рассмотреть ее жалобы из-за истечения срока давности; сама госпожа Ищенко заявляла, что не могла подать иск из-за длительного психологического лечения после инцидента с увольнением. В Верховном суде признали лечение достаточным основанием для повторного рассмотрения иска в Октябрьском райсуде Мурманска. Истица собирается добиваться выплаты компенсации в 2 млн руб. за моральный ущерб от домогательств.

Иск о незаконном увольнении с должности ведущего инженера в Центре информационных технологий Мурманской области (структура местного правительства) Ирина Ищенко подала в Октябрьский райсуд Мурманска в марте 2018 года. Поводом стали действия ее бывшего работодателя, главы Центра информационных технологий Олега Фадякина: по словам истицы, он домогался ее, «оставлял на рабочем месте до ночи и не слышал отказов, после начал унижать и травить», а после отказов во взаимности уволил. «Формально Ирину уволили как не прошедшую испытательный срок. На деле увольнение напрямую связано с харассментом. К тому же истицу не уведомляли, что она находится на испытательном сроке»,— рассказала адвокат истицы Ксения Михайличенко.

В августе 2017 года Ирина Ищенко обратилась в местную прокуратуру, и по итогам проверки Олег Федякин был уволен по соглашению сторон.

Около семи месяцев пострадавшая лечилась в Москве от психологических отклонений, воспаления легких и пиелонефрита, а затем обратилась в Октябрьский райсуд Мурманска для оспаривания решения об увольнении. Однако истица получила отказ в связи с истечением срока исковой давности. «В ходе рассмотрения дела прокурор заявила, что, если истица не стала инвалидом, возможность "дойти до суда" у нее была, несмотря на проблемы со здоровьем»,— рассказала Ксения Михайличенко. Подобные отказы были вынесены также двумя последующими инстанциями, причем после апелляционного заседания прокурор, по словам госпожи Михайличенко, предупредила ее подзащитную, что та «ничего не докажет».

Комментируя итоги разбирательства в Верховном суде, госпожа Михайличенко порадовалась, что инстанция «фактически согласилась — амбулаторное лечение психологических травм является причиной для отложения срока подачи искового заявления». «Факт харассмента судом был принят к сведению»,— добавила она. Теперь Ирина Ищенко планирует добиваться выплаты компенсации в 2 млн руб. за моральный ущерб от харассмента и вынужденный прогул. Ксения Михайличенко предположила, что Центр информационных технологий не захочет выплачивать такую сумму и «предложит мирное соглашение», добавив, что будет готовиться к пересмотру дела в Октябрьском райсуде Мурманска с намерением доказать, что «у увольнения был явный подтекст».

Адвокат и соавтор проекта федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия» Мари Давтян отметила, что судебной практики по делам, связанным с увольнением из-за домогательств, в России практически нет. «В год приходят одно-два заявления от женщин, подвергшихся домогательствам. Немногие сотрудницы могут квалифицировать произошедшее с ними как харассмент, далеко не все доходят до суда»,— перечислила госпожа Давтян. Адвокат Сергей Саурин также говорит, что обращения в суды с исками о домогательствах нетипичны для российской правовой практики.

В докладе АНО «Центр социально-трудовых прав» вопрос о доказывании дискриминации называется одним из самых противоречивых аспектов законодательства РФ.

Контрольные органы Международной организации труда (МОТ), по словам составителей доклада, уже просили правительство РФ облегчить доказывание фактов дискриминации, но не получили ответа. Отметим также, что в июне 2019 года ООН приняла Конвенцию против насилия и домогательств на рабочих местах. В документе насилием и домогательствами признается поведение или действие, которое может привести к физическому, психологическому, сексуальному или экономическому ущербу. Такое поведение может расцениваться как нарушение прав человека. В разработке документа участвовала российская делегация в ООН, но от его подписания представители РФ воздержались. Конвенция должна вступить в силу через год после ратификации. Госпожа Михайличенко сказала, что все равно будет апеллировать к положениям этого документа на следующем суде.

Александра Намятова