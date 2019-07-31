«Красный Октябрь» поднялся на Level

Одним из партнеров девелоперской Level Group Вадима Мошковича оказался владелец креативного квартала «Красный Октябрь» в центре Москвы и группы «Гута» Артем Кузнецов. Ему принадлежат 10% в компании-застройщике жилого комплекса у станции метро «Павелецкая». Обычно Level Group берет в партнеры собственников земли, с которыми потом делится выручкой от реализации уже построенных площадей. В таком случае партнер может заработать больше, чем от простой продажи участка.

Совладелец квартала «Красный октябрь» и группы «Гута» Артем Кузнецов оказался одним из партнеров Level Group по строительству жилого комплекса в Жуковом проезде, у станции метро «Павелецкая» в центре Москвы, следует из данных ЕГРЮЛ. Недавно в этом реестре появилась запись о том, что господину Кузнецову принадлежат 10% в ООО «Объединение торговли ветеранов Афганистана». На балансе этой компании и находится проект на Павелецкой, который Level Group строит с конца 2017 года. В Level Group не ответили на запрос “Ъ”. Связаться с господином Кузнецовым не удалось.

Как говорит собеседник “Ъ” на рынке недвижимости, обычно Level Group не покупает площадки, а берет владельца земли в партнеры, скорее всего, так произошло и в случае с Артемом Кузнецовым. Среди других партнеров Level Group называлась, к примеру, MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко, вместе с которой Level планирует реализовать жилой квартал на Дубининской улице, также возле Павелецкого вокзала.

Артем Кузнецов — совладелец группы «Гута», крупнейшие активы которой расположены у метро «Кропоткинская». В их число входит застройка бывшей фабрики «Красный Октябрь», часть территории которой (около 40 тыс. кв. м) переоборудовали под деловой квартал, а на другой части будет строиться жилье общей площадью 60 тыс. кв. м.

У Level Group меньше девелоперских проектов: сейчас компания занимает 35-е место в рейтинге застройщиков Москвы с текущим объемом строительства 154 тыс. кв. м. Однако сооснователь группы экс-сенатор Вадим Мошкович владел одним из крупнейших застройщиков России — «А101 девелопмент». В 2015 году он продал компанию группе «Сафмар» Михаила Гуцериева, а сам основал новую девелоперскую структуру. Сейчас у Level Group заявлены пять проектов: помимо кварталов на Павелецкой это два жилых комплекса у станций метро «Кунцевская» и «Тушинская», еще один проект у станции «Черкизовская». Вскоре площадь строительства может значительно увеличиться: как сообщали «Ведомости» в феврале 2019 года, Вадим Мошкович собирается приобрести девелоперские активы группы «Букет», на территории которых можно построить 2 млн кв. м жилья.

Партнер Colliers International Владимир Сергунин оценивает стоимость участка в Жуковом проезде в 230–250 млн руб. Учитывая, что Level Group строит многофункциональный комплекс, в состав которого войдут офисы, апартаменты и парковка, то судить о предполагаемой прибыли владельца земли сложно, отмечает консультант. Но если за среднюю стоимость апартаментов взять 255 тыс. руб. за 1 кв. м, то при успешной и полной реализации проекта выручка девелоперов составит 2,5–2,7 млрд руб., из которых 10% — это 250–270 млн руб.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Игорь Роганович считает, что стоимость входа в проект для Level Group была ниже, на уровне 130–160 млн руб. По мнению консультанта, Артем Кузнецов мог стать партнером при условии получения 13–16 млн руб. на входе и затем 10% от общей прибыли проекта. При средней цене продажи апартаментов в жилом комплексе 300–400 тыс. руб. за 1 кв. м дополнительная выгода для партнера может быть на уровне 260–340 млн руб., подсчитывает господин Роганович.

Елизавета Макарова