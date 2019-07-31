Льготы для досуга

Заксобрание Свердловской области на 10 лет освободило от уплаты налога на недвижимое имущество организации, инвестирующие в строительство культурных объектов. Под льготу попали концертные залы, театры, мюзик-холлы, чей объем капитальных вложений более 1 млрд руб. и которые ввели в эксплуатацию с 1 января 2019 года. Воспользоваться законом смогут УГМК и группа «Синара».



С докладом выступила исполняющая обязанности министра экономики и территориального развития Свердловской области Анна Ускова. По ее словам, льгота предоставляется на 10 лет и распространяется на концертные залы, театры, оперные здания, мюзик-холлы, чей объем капитальных вложений более 1 млрд руб. и которые были введены в эксплуатацию в начале текущего года. «Это необходимо для развития культурного потенциала региона и привлечения инвестиций в строительство культурных объектов»,— пояснила госпожа Ускова. По предварительным данным, с 2020-го по 2029 год областной бюджет недополучит доходов на 451,5 млн руб.

Как отметил глава комитета регионального парламента по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков, потенциально льготой могут воспользоваться УГМК, которая строит Гастрольный театр в Верхней Пышме, и компания «Синара-Девелопмент», занимающаяся реконструкцией госпиталя Верх-Исетского завода на ВИЗ-бульваре. «Мы рассматривали возможность получения льготы для конгресс-холла, однако он находится в общем имущественном комплексе международного выставочного центра “Екатеринбург-Экспо”»,— сообщил господин Терешков и добавил, что управление МВЦ «Екатеринбург-Экспо» работает над выделением конгресс-холла из общего имущества.

Инвестором строительства Гастрольного театра в Верхней Пышме выступает УГМК. Проект был представлен в 2013 году, строительные работы ведутся с 2014 года. Площадь помещений составит 18,3 тыс. кв. м. В проекте здания предусмотрены подземная парковка на 74 места, шесть наземных и два подземных этажа, зрительный зал-трансформер, рассчитанный на театральные труппы и эстрадные коллективы, с тремя ярусами балконов на 796 зрителей, буфет, двухуровневый ресторан на 150 мест и бар. Стоимость проекта оценивается порядка 3,5 млрд руб. Срок сдачи — 2020 год.

Госпиталь Верх-Исетского завода был построен в начале XIX века в стиле классицизма по проекту архитектора Михаила Малахова. Он представляет собой комплекс заводских и больничных зданий. В мае 2016 года ансамбль был куплен за 23 млн руб. на торгах СКБ-банком (входит в группу «Синара» Дмитрия Пумпянского). АО «Синара-Девелопмент» занимается реставрацией главного корпуса, флигеля, западного и центрального павильона в общественно-досуговый центр.

«Культура не приносит прибыли. Если области необходимы объекты социально-культурного значения, то она идет на сделку с теми, кто потенциально может реализовать такие проекты»,— считает генеральный директор консалтинговой фирмы «Ассоциация “Налоги России”» Игорь Теущаков. По его мнению, суммы, сэкономленные организацией на снижении налога по имуществу, является достаточным стимулом для строительства культурных объектов. Это будет интересно компаниям, которые готовы «заплатить разово, чем нести дополнительные издержки в виде налога». «Расходы капитального характера вряд ли покроются этой льготой. Только если в будущем объект не продадут под иную функцию»,— полагает господин Теущаков. По его мнению, снижение налога должно распространяться на широкий круг организаций и не иметь ограничений.

Анастасия Реутова