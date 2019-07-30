«Нижнекамскнефтехим» увеличил прибыль в первом полугодии почти на четверть

«Нижнекамскнефтехим», входящий в ГК «ТАИФ», в январе-июне 2019 года получил 14,5 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ. Это на 24,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает «Интерфакс».

При этом выручка предприятия выросла лишь на 3,5% - до 90,6 млрд руб. В то же время у компании на 24,8% увеличилась прибыль от продаж - до 16,9 млрд руб. на фоне снижения себестоимости продукции на 0,8% - до 65,2 млрд руб. Прибыль до налогообложения возросла на 22,9%, до 18,1 млрд руб.

"Ъ-Казань"