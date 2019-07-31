Суд смягчил драку

Свердловский облсуд частично пересмотрел приговор четырем участникам массовой драки в ИК-3. В 2017 году они напали на так называемых активистов (заключенных, поддерживающих администрацию пенитенциарного учреждения) и избили сотрудников колонии. По мнению правозащитников, профилактикой подобных инцидентов может стать отказ от практики разделения заключенных на «своих и чужих».



Во вторник апелляционная коллегия судей Свердловского облсуда под председательством Ирины Русановой рассмотрела жалобы на приговор о дезорганизации деятельности исправительного учреждения (ст. 321 УК РФ) в Краснотурьинске в 2017 году. «В итоге одному из осужденных было снижено наказание с трех лет трех месяцев лишения свободы до трех лет двух месяцев. Остальным осужденным приговор оставлен без изменения»,— пояснили в пресс-службе облсуда, отметив, что решение суда вступило в законную силу.

На скамье подсудимых находились четверо заключенных ИК-3: Николай Караев, Владимир Леванидзе, Михаил Добрынин и Александр Трубский. По версии следователей СКР, 25 августа 2017 года осужденные решили отомстить своим коллегам из другого отряда, которые содействовали администрации колонии. По версии следствия, они вооружились палками и без спроса покинули свой барак, направившись в здание отряда №11, где проживали их обидчики. По дороге они напали на сотрудника колонии, который хотел их остановить. В отряде №11 они напали на четверых заключенных, которых сильно избили палками. Остановить драку удалось сотрудникам колонии, которые прибежали на выручку дежурному. В итоге в феврале 2019 года Краснотурьинский горсуд приговорил всех подсудимых к лишению свободы, назначив им по совокупности с неотбытой частью наказания от трех лет трех месяцев до 14 лет.

В ГУФСИН по Свердловской области пояснили, что отбывать наказание нарушители порядка будут в другой колонии. «Кто-то будет отбывать наказание в колонии особого режима ИК-63 в Ивделе, другие будут переведены в другое место. Пострадавший в ходе инцидента сотрудник колонии здоров»,— пояснил глава пресс-службы ГУФСИН Александр Левченко, отметив, что в колонии была проведена профилактическая работа по недопущению подобных инцидентов.

По мнению правозащитников, чтобы решить проблему массовых драк в колониях, нужно искоренять систему «свой и чужой». «Это не проблемная колония, обычная, рабочая. Администрация дала много полномочий части осужденных, что и стало причиной конфликта. Скорее всего, они начали творить там произвол. Так что, по нашему мнению, в подобной ситуации определенную долю вины несет и администрация пенитенциарного учреждения»,— пояснил руководитель общественной организации «Правовая основа» Алексей Соколов.

Зинаида Орманж