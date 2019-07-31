Банковские мошенники отправились в колонию

На Урале вступил в законную силу приговор группе мошенников, в которую входили, в числе прочих, бывшие сотрудники служб экономической безопасности банков «Траст», «Ак Барс» и Запсибкомбанка. По версии следствия, они оформляли кредиты на подставных лиц, причинив ущерб банкам на сумму более 60 млн руб. Осужденные пытались обжаловать приговор, но апелляция оставила его без изменений.



Апелляционная инстанция Свердловского областного суда оставила в силе решение Октябрьского райсуда Екатеринбурга, осудившего группу мошенников, возглавляемую Александром Шмидтом. Как сообщили в облсуде, Александр Шмидт осужден на шесть лет колонии общего режима, а шесть его подельников получили от двух до трех лет заключения по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). «Евгений Киколенко, Алексей Кузьминых и Евгений Шуранов получили три года общего режима, Геннадий Шакирзанов и Дмитрий Яровенко — два года четыре месяца и два года два месяца общего режима»,— уточнили в суде. Единственная подсудимая Анна Прокопьева получила два года условно.

Согласно материалам дела (имеются в распоряжении “Ъ-Урал”), группировка действовала с 2012-го по 2013 год на территории Екатеринбурга. За это время члены группировки совершили сотни мошенничеств — 92 эпизода в Октябрьском, 26 эпизодов в Ленинском и один эпизод в Чкаловском районах Екатеринбурга. Как минимум трое ее участников работали в службах экономической безопасности трех банков в Екатеринбурге — «Ак Барс», «Траст», Запсибкомбанк.

По данным следствия, мошенники подыскивали людей, которые по разным причинам нуждались в денежных средствах. Это были лица без определенного места жительства, граждане, имеющие проблемы с алкогольной зависимостью. Участники группировки убеждали их оформить кредит в банке, а полученные деньги передать им, уверяя, что сами погасят кредит. Взамен заемщикам обещали вознаграждение — 10% от полученной суммы.

По договоренности участники группировки формировали для подставного лица подложный пакет документов — фиктивно трудоустраивали его в различные компании («Юпитер», «Сокол», «Лев», «Новые кабельные технологии», «Сталепромышленная компания»). Они фальсифицировали справки 2-НДФЛ и копии трудовых книжек с ложными данными о месте работы и размере заработной платы. В итоге заемщику выдавался потребкредит на 200–500 тыс. руб.

По оценкам следствия, ущерб банкам составил более 60 млн руб. От действий мошенников пострадали около 120 человек.

Схема была раскрыта в 2014 году. В ходе расследования двое участников группировки Андрей Миронов и Константин Залесов согласились на сделку со следствием. Они дали показания на подельников и полностью признали вину. В 2016–2017 годах они были осуждены в особом порядке (без исследования доказательств) на два и четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

Яна Рустамова