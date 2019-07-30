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Мэрия Уфы повторно выставила на торги Дом усадьбы Степановых-Зориных

Управление земельных и имущественных отношений мэрии Уфы вновь выставило на торги право аренды Дома усадьбы Степановых-Зориных на улице Чернышевского, 49. Двухэтажное кирпичное здание начала XX века постройки площадью около 430 кв. м имеет статус охраняемого государством. Мэрия оценила начальную цену аренды в 816,06 тыс. руб. в год. Арендатору объект передается на 25 лет с условием проведения в течение трех лет реставрации. Срок реставрации может быть продлен не более чем на год. По окончании реставрационных работ арендатор получает право льготной аренды за 1 руб. за каждый квадратный метр в месяц.

В 2017 году, как сообщал "Ъ-Уфа", здание уже передавалось в аренду на 25 лет. Договор был заключен ООО «Гермес» предпринимателя Руслана Лутфуллина, которое предложило на торгах заплатить за право аренды 893 тыс. руб. в год. В мэрии пояснили, что договор с «Гермесом» был расторгнут 27 ноября 2018 года «в связи с нарушением условий» — компания не разработала проект реставрации и не провела государственную историко-культурную экспертизу в оговоренные контрактом сроки.

Торги на отбор нового арендатора назначены на 23 августа. Заявки от претендентов принимаются до 19 августа, сообщается на сайте проведения торгов.

Майя Иванова


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