Суд обязал ИКМО «Черная речка» пересмотреть решение о регистрации кандидата в муниципалы

В Приморском районном суде Санкт-Петербурга рассмотрели иск кандидата в муниципальные депутаты МО «Черная речка» Павла Чупрунова к ИКМО. Завершилось заседание частичным удовлетворением. Суд обязал комиссию пересмотреть вопрос о регистрации кандидата.

Напомним, что ранее ИКМО отказала господину Чупрунову в регистрации, а спустя непродолжительное время отменила собственное решение и зарегистрировала. При этом отменить решение муниципалов может только вышестоящая комиссия, что делает данное решение незаконным.

Павел Чупрунов опасался, что другие кандидаты могут подать на ИКМО в суд и оспорить незаконную регистрацию. Постановление об обязательстве пересмотреть решение о регистрации вступило в силу, а истец получит его 2 августа. Он заявил, что сразу после получения отправится в ИКМО для повторной и законной регистрации.

Олег Дилимбетов