Башкирия заняла первое место в ПФО по числу погибших в ДТП

По итогам первого полугодия 2019 года Башкирия заняла первое место среди регионов Приволжского федерального округа и шестое место в России по числу погибших в дорожно-транспортных происшествиях. В республике зафиксированы 1707 ДТП, в которых погибли 178 человек, 2175 человек получили травмы, сообщил журналистам начальник республиканского УГИБДД Динар Гильмутдинов. При этом Уфа, по его словам, вошла в число самых безопасных городов-миллионников по показателю погибших в ДТП (12 человек с начала года). В структуре дорожных аварий преобладают столкновения автомобилей (48%), 29% — это случаи наезда на пешеходов. По вине нетрезвых водителей в этом году погибли 28 человек, травмы получили 157. В июле, по данным УГИБДД, каждое третье ДТП было совершено водителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.

Плохое качество дорог было причиной 30% аварий (802), в которых погибли 86 человек.

Число мест с высокой концентрацией ДТП за три года уменьшилось с 500 до 136, сообщил глава инспекции. Согласно плану УГИБДД, к 2030 году число погибших на дорогах планируют свести до нуля. Для снижения аварийности до конца года в Башкирии к 162 имеющимся дорожным камерам закупаются еще около 200 комплексов фото- и видеофиксации нарушений на дорогах, в том числе 62 — для Уфы.

Влада Шипилова