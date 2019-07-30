Участников съезда по фундаментальным проблемам механики в Уфе угостят чак-чаком и скумбрией

Госкомторг Башкирии на аукционе 7 августа намерен выбрать организатора банкета на 600 человек, который от имени главы республики будет проведен 22 августа в конгресс-холле «Тора-тау» для участников XII Всероссийского съезда по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики. С подрядчиком будет заключен контракт стоимостью до 2,64 млн руб., оплачиваемый из бюджета.

Организатор банкета должен накрыть белыми скатертями столы, украшенные живыми цветами, предоставить услуги официантов (по два на 10 гостей). В меню приема включены такие закуски как запеченный гусь, фаршированный яблоками, черносливом, курагой и гранатом, скумбрия собственного посола с картофельными шариками и маринованным луком, салаты из говяжьей вырезки, овощной, моркови по-корейски. В меню горячих блюд вошли грибной жульен с курицей в слоеной тарталетке, элеш из говядины, антрекот из говядины на гриле, каре ягненка, индейка, семга, запеченная со сливочно-грибным соусом. На гарнир будет предложен картофель, запеченный в кожуре по-деревенски с розмарином. Десертное меню состоит из чак-чака, чизкейка с брусничным соусом, корзинки с выпечкой, куда войдут миниатюрные вак-беляш, уч-почмак и буккен с картофелем. В меню напитков включена башкирская водка «Белый чай», белое сухое вино «100 оттенков Шардоне Фанагория» и красное сухое вино «100 оттенков Каберне совиньон Фанагория», морс, чай и бутилированная вода «Чистая».

Майя Иванова