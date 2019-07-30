Мэрия Уфы передала право планировки квартала в историческом центре компании по продаже сигарет

Администрация Уфы выдала разрешение на разработку проектов планировки и межевания 7,2 га земли в квартале улиц Гафури — Коммунистической — Султанова — Свердлова компании «Текта про». Компания обратилась с этой инициативой в июне. Согласно постановлению сити-менеджера Ульфата Мустафина, «Текта про» должна предоставить проекты в Главархитектуру в течение полутора лет.

В квартале, по данным картографических сервисов, построены пяти и девятиэтажные дома, в том числе строящиеся, а также складские помещения.

ООО «Текта про» образовано в мае 2017 года. Владелец — Станислав Гуржий. По данным kartoteka.ru, основной сферой деятельности предприятия является оптовая продажа табачных изделий. В обществе работают три человека. У компании в лизинге находятся автомобили BMW X5 и Toyota Land Cruiser 200.

Ирина Самойлова