Динар Гильмутдинов не поддержал версию мэрии Уфы о причине ДТП с автобусом «Башавтотранса»

Глава башкирского управления ГИБДД Динар Гильмутдинов сообщил журналистам, что сомневается в версии о причине вчерашнего ДТП с участием автобуса «Башавтотранса», которая сегодня утром была озвучена в мэрии Уфы. Водитель «Башавтотранса» заявил, что потерял управление автобусом после того, как его подрезал водитель на легковой «Дэу».

Начальник инспекции полагает, что виновником аварии был водитель НефАЗа, который «отвлекся». «Даже тормозного пути не было. Если бы его подрезали, он бы затормозил»,— сообщил Динар Гильмутдинов.

По его данным, автобус был технически исправен.

Напомним, что авария на улице Кольцевой произошла вчера около 16 ч. Автобус, двигавшийся по 51-му маршруту, съехал с проезжей части, врезался в дерево и въехал в крыльцо магазина, встроенного в жилой дом. В момент аварии в автобусе находились около 10 пассажиров, трое из которых получили небольшие травмы. За рулем находился 38-летний житель Чишминского района.