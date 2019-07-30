Кредитор подал на банкротство компании уфимского депутата Анатолия Горячева

Уфимское ООО «Софтсистемс» направило в арбитражный суд Башкирии заявление о признании банкротом ООО «Промышленная компания Лаворс». К производству оно пока не принято. Кредитор оценивает требования к должнику в 2,5 млн руб., следует из материалов суда.

Компания-ответчик на 50% принадлежит предпринимателю, депутату горсовета Уфы Анатолию Горячеву, вторая половина уставного капитала общества, равного 16,8 тыс. руб., — у Андрея Шадренкина.

«Софтсистемс» (принадлежит Никите Анищенко) в апреле взыскал в арбитражном суде с ПК «Лаворс» 2,5 млн руб. задолженности по договору займа 2012 года и проценты в размере 1,17 млн руб. Деньги привлекались под 7% годовых. Рассчитаться с займом, согласно материалам арбитражного дела, заемщик должен был до апреля 2013 года. Позже стороны перенесли срок возврата займа до апреля 2018 года. ПК «Лаворс» решение суда о взыскании задолженности не обжаловал.

ПК «Лаворс» специализируется на оптовых продажах твердого топлива. С 2015 года компания находится в стадии ликвидации, следует из данных kartoteka.ru. ПК «Лаворс» является единственным учредителем ООО «Лаворс М» с уставным капиталом 13,2 млн руб. «Лаворс М» и «Софтсистемс» зарегистрированы по одному адресу — Уфа, Улица Марата, 53 А.

Ирина Самойлова