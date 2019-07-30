Власти Белебея передают в концессию тепловые сети и системы ГВС

Администрация Белебеевского района Башкирии назначила на 11 декабря конкурс на отбор концессионера, которому передаст на 20 лет муниципальные сети тепло- и горячего водоснабжения: 32 котельные и право аренды 30 земельных участков общей площадью более 298 тыс. кв.м.

Как сообщается на официальном сайте проведения торгов, концессионер должен в течение срока концессии вложить в создание и реконструкцию переданных ему коммунальных объектов 3,89 млн руб., в том числе реконструировать дымоход и провести диспетчеризацию котельной в селе Усень-Ивановское, заменить котлы в котельной дома культуры в селе Максим Горький, провести модернизацию и диспетчеризацию котельной пионерлагеря «Спутник», заменить тепловую сеть от котельной в школе села Шаровка.

Валовая выручка концессионера должна вырасти с 17,69 млн руб. в текущем до 20 млн руб. в 2037 году, отмечено в конкурсной документации.

Заявки от участников принимаются до 4 сентября.

В администрации Белебеевского района сообщили, что передаваемые в концессию коммунальные объекты в последние годы находились в аренде у ООО «Теплоэнерго» (принадлежит, по данным Kartoteka.ru, шести физлицам, из которых 25% у Зайтуны Долматовой, по 20% — у Рифа Хайретдинова и Риммы Камартдиновой). Инициатором заключения концессионного соглашения выступила эта же компания. Ранее в районе был передан в концессию муниципальный водоканал.

Майя Иванова