Налоговики банкротят правообладателя бренда «Гранмулино»

Налоговая инспекция №15 по Алтайскому краю обратилась в арбитражный суд с иском о признании банкротом ЗАО «Научно-производственная фирма Алтан». Сумма просроченной задолженности в карточке дела пока не указана, дело к рассмотрению судом не принято. В марте этого года налоговая через суд добилась взыскания с «Алтана» 4,8 млн руб. — налог на добавленную стоимость за третий квартал 2015 года.

НПФ «Алтан» является правообладателем товарных знаков «Гранмулино» и «Алтан». Компания зарегистрирована в 1988 году в Барнауле, возглавляет холдинговую структуру, объединяющую ОАО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов», ООО «Поспелихинская макаронная фабрика», а также ряд других зерноперерабатывающих и пищевых предприятий. Совладельцы компании — семья алтайского предпринимателя Валерия Покорняка, который также владеет ООО ТД «Алтан».

Оксана Павлова