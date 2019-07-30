ЕРКЦ Уфы впервые за три года вышел в прибыль

МУП «Единый расчетно-кассовый центр Уфы», начисляющее оплату за коммунальные услуги, в первом полугодии 2019 года впервые за три года вышел в прибыль, сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии генеральный директор предприятия Айгуль Винникова (управляет с декабря 2018 года). Показатель прибыли она не раскрыла, сообщив, что у МУП также отсутствует кредиторская задолженность.

Причины положительной динамики докладчица также не уточнила. По ее данным, в настоящее время у МУП действуют около 150 договоров с ресурсоснабжающими компаниями, управляющими компаниями и товариществами собственников жилья.

По результатам 2017 года ЕРКЦ, по данным kartoteka.ru, получил чистый убыток в размере 23,22 млн руб. при выручке 364,6 млн руб. Стоимость чистых активов на начало 2018 года составляла 114,12 млн руб. Предприятие занимается начислением платежей населения за услуги ЖКХ, печатью и рассылкой платежных документов, обработкой информации о поступивших платежах, ее передачей управляющим компаниям. Объединяет сеть из 29 отделений.

Влада Шипилова