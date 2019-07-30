Жилье ликвидирует провалы

Восстановление темпов жилищного строительства в России во втором квартале 2019 года (прирост 14,6% в годовом выражении) и в целом за полугодие (плюс 3,7%) обусловлено улучшением ситуации в наиболее критичных по этому показателю федеральных округах. Как следует из новых данных Росстата, в Северо-Западном федеральном округе по итогам полугодия темпы падения объема ввода жилья замедлились до 19,8% в годовом выражении (еще в первом квартале они составляли 37,4%), в Уральском — до 7,2% (после 13,8%), в Сибирском округе — до 6% (после 18,6% в первом квартале).

Другой фактор восстановления — продолжающийся рост показателя в Центральном федеральном округе (на 18,1% по итогам шести месяцев в годовом выражении). Максимальные темпы роста — в Москве (введено 2,24 млн кв. м жилья). Здесь зафиксировано увеличение объема ввода в 3,1 раза. При этом взрывной рост первого квартала (он объяснялся большим количеством разрешений на строительство, выданных в 2016–2017 годах) во втором был несколько сглажен. Отметим, что такой рост может оказаться неустойчивым. Количество разрешений на строительство жилья, выданных в столице в первой половине этого года, упало сразу в 11 раз — позже это неизбежно обернется сокращением объема его ввода.

В Московской области, на территории которой введено 11,9% от всего сданного в стране в эксплуатацию жилья (3,58 млн кв. м), тенденция к падению объемов строительства ослабла. Если в первом квартале объем ввода жилья здесь просел сразу на 34,5% в годовом выражении, то по итогам первого полугодия снижение составило 8,4%. Несколько сгладилась отрицательная динамика и в других крупнейших строительных регионах. В Санкт-Петербурге снижение объема ввода жилья в первом полугодии составило 38,1% в годовом выражении (по итогам первого квартала фиксировалось падение на 60,2%), в Ленинградской области — 22,8% (после 40,3%), в Свердловской области — 8% (после 18,5%).

Вернулась к росту динамика индивидуального жилищного строительства (ИЖС): по итогам первого полугодия объем строительства таких домов увеличился на 2,5% в годовом выражении (до 15,6 млн кв. м) после снижения в январе—марте на 7,6%. Это позволило сектору ИЖС нарастить свою долю в жилищном строительстве в целом — теперь на него приходится 52% вводимых квадратных метров.

Евгения Крючкова