У «Башфармации» нашли признаки избыточной свободы

Башкирское управление ФАС начало расследование в отношении ГУП «Башфармация», в действиях которого предварительно усматривает признаки ограничения конкуренции. Претензии касаются положения о закупках, утвержденного новым руководством предприятия в мае этого года. Документ позволяет госкомпании проводить практически все закупки у единственного поставщика. По мнению юристов, УФАС сможет доказать обоснованность своих претензий, но вряд ли это угрожает уже заключенным контрактам госпредприятия.



Республиканское управление ФАС назначило на 27 августа рассмотрение дела по признакам нарушения ФЗ «О защите конкуренции» государственным унитарным предприятием «Башфармация». Антимонопольное ведомство проанализировало положение о закупке товаров, работ и услуг, утвержденное руководством ГУП 17 мая текущего года, и пришло к выводу, что его условия «явно идут в разрез с принципами закупочной деятельности», предусмотренными ФЗ № 223 «О закупках товаров, работ и услуг…» (декларирует информационную открытость закупки, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции, целевое и экономически эффективное расходование денежных средств заказчиком).

Новое положение о закупках было принято после того, как из «Башфармации» ушел руководивший предприятием с 2016 года Салават Рахматуллин, а новым директором была назначена Альфия Рахматуллина. Новый регламент закупочных процедур существенно расширил возможности госкомпании закупать товары, работы и услуги у единственного поставщика. Положение предусматривает заключение таких контрактов в 36 случаях — от услуг охраны и ремонта зданий до контрактов на поставку лекарств и другой продукции для собственной розничной сети аптек и оптик.

Согласно положению, госпредприятие может руководствоваться при отборе единственного поставщика исключительно собственными предпочтениями и не обязано, хотя и вправе, запрашивать коммерческие предложения у потенциальных контрагентов.

УФАС, ссылаясь на обзор судебной практики, утвержденный президиумом Верховного суда России от 16 мая 2018 года, указывает, что закупки у единственного поставщика должны быть ограничены. Такая практика может быть эффективной только на низкоконкурентных рынках, отмечает ведомство. Закрепленные в положении «Башфармации» условия «позволяют осуществлять закупку у единственного поставщика независимо от наличия конкурентного рынка, создают возможность привлечения исполнителя без проведения торгов, что приводит к дискриминации, отсутствию равноправия, необоснованному ограничению конкуренции», отмечено в определении антимонопольного управления.

Ведомство подчеркивает, что в этом случае не приходится также говорить «об экономически эффективном расходовании денежных средств» госпредприятия.

Антимонопольное управление запросило у «Башфармации» документы о закупках у единственного поставщика, проведенных в 2018-2019 годах. ГУП должно указать, предусматривали ли такие контракты их исполнение на субподряде, каким образом выбиралось лицо для заключения контракта, направлялись ли предложения другим поставщикам. Также «Башфармация» должна предоставить переписку с поставщиками.

«Башфармация» — крупнейшая розничная сеть аптек в Башкирии. Развивает бренд «Госаптека», под которым работает около 300 аптек и 18 оптик. Уставный капитал «Башфармации» — 220,3 млн руб. Выручка в 2017 году составила 3,57 млрд руб., прибыль — 45,15 млн руб. Чистые активы оценивались в 296,42 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году предприятие выступило заказчиком 585 закупок на 812,68 млн руб. Крупнейшими поставщиками были московские ООО «Авета» (на 99,26 млн руб.), ФГУП «Московский эндокринный завод» (на 59,25 млн руб.) и ООО «Юнилек» (на 57,63 млн руб.).

Примечательно, что претензии к большому объему контрактов «Башфармации», заключенному по итогам закупки у единственного поставщика, предъявлялись и к прежнему руководству предприятия. В марте Контрольно-счетная палата республики сообщала, что нашла признаки ограничения конкуренции в закупках предприятия на сумму свыше 165 млн руб. Более 70% закупленных ГУП препаратов оказались дороже, чем у других продавцов в Башкирии и в Приволжском федеральном округе. От 86 до 99% закупок проводилось на неконкурентных условиях, сообщали в КСП. Вскоре после обнародования результатов этой проверки гендиректор «Башфармации» Салават Рахматуллин подал в отставку.

Вчера он сообщил "Ъ-Уфа", что действовавшее при нем положение о закупках нареканий у УФАС не вызывало. «Перед тем, как вносить какие-либо изменения, мы всегда консультировались с антимонопольным управлением»,— отметил он. С какой целью новое руководство предприятия могло пересмотреть закупочную политику, собеседник предположить затруднился, но не исключил, что если УФАС признает положение нарушающим ФЗ «О защите конкуренции», это может поставить под сомнение сделки, заключенные после утверждения документа.

Генеральный директор «Башфармации» Альфия Рахматуллина для комментариев вчера была недоступна.

Управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов полагает, что с большой долей вероятности УФАС признает документ «Башфармации» нарушающим закон «О защите конкуренции». «Федеральный закон №223 "О закупках товаров, работ и услуг…" действительно дает заказчику больше свободы, чем закон №44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг…", но это не означает абсолютной свободы в выборе подрядчика и возможность заключать договоры на основании собственных предпочтений»,— отмечает он. Если УФАС признает ГУП нарушившим закон, предприятию грозит административная ответственность, но вряд ли последует отмена уже заключенных контрактов, считает эксперт: «Даже если УФАС установит факты нарушения законодательства, решения об отмене результатов процедур может не последовать: на тот момент поставщик, возможно, уже исполнил обязательства по контракту. В таком случае аннулировать закупку невозможно».

Управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров отмечает, что «условия положения выглядят коррупциогенно, немотивированно и необоснованно, поэтому вероятность того, что УФАС обяжет предприятие скорректировать документацию, очень высока». «Даже не знаю, какие разумные доводы бы привел, защищая интересы "Башфармации",— отметил эксперт.— Одно дело, если предприятие по своему усмотрению устанавливает некоторые исключения, обоснованные спецификой отрасли, например, при ограничении оборота специфического наркосодержащего лекарства. Другое — если она позволяет себе такую свободу действий». Айдар Муллануров также полагает, что пересмотр положения о закупках не повлечет автоматического пересмотра заключенных сделок. «Это возможно, если закупки будут оспорены в суде антимонопольной службой или заинтересованным лицом. Изменение условий положения, скорее, направлено на предотвращение ограничений конкуренции в будущем»,— заключил собеседник.

Влада Шипилова