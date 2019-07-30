Два «Ила» сгорели в ливийской пустыне “Ъ” разбирался в обстоятельствах уничтожения украинских транспортных самолетов на авиабазе Халифы Хафтара

В ходе авиаудара по ливийской авиабазе Аль-Джуфра были уничтожены два украинских транспортных самолета Ил-76ТД и погиб один из пилотов. Авиабаза контролируется силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, воюющего против признанного мировым сообществом Правительства национального согласия. Предполагается, что самолеты украинской грузовой авиакомпании Europe Air доставляли ЛНА оружие из Объединенных Арабских Эмиратов. На официальном уровне в Киеве не комментируют сообщения об инциденте, однако 26 июля, в день уничтожения самолетов, Государственная авиационная служба Украины отозвала лицензию у этого перевозчика. “Ъ” попытался разобраться в подробностях случившегося.

О том, что в Ливии были уничтожены два украинских грузовых самолета Ил-76ТД, издание Strana.ua сообщило вечером 28 июля, назвав имя одного из пилотов. По данным издания, погибший летчик — Владимир Бухальский из Мелитополя, ранее служивший в 25-й бригаде транспортной авиации, а затем вышедший на пенсию. В 2011 году он давал интервью украинскому изданию «Обозреватель» в качестве командира экипажа военного Ил-76, эвакуировавшего украинских граждан из Триполи,— тогда гражданская война в этой стране только начиналась.

Ссылаясь на ливийского журналиста Абдулькадера Асада, Strana.ua сообщает, что в этот раз самолеты авиакомпании Europe Air доставляли оружие из ОАЭ силам фельдмаршала Халифы Хафтара и были уничтожены на контролируемом его силами аэродроме во время авиаудара правительственных сил.

Напомним, в Ливии действуют два правительства, ведущих войну друг против друга. Восток страны с центром в городе Тобрук контролирует Ливийская национальная армия Халифы Хафтара, а на западе, в Триполи, находится сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом Правительство национального согласия. В апреле этого года ситуация в стране обострилась после того, как войска фельдмаршала Хафтара предприняли наступление на Триполи.

Первые сообщения об атаке на авиабазу Аль-Джуфра появились 26 июля. Ливийский журналист Мофтах Мосбах разместил в своем Twitter короткую видеозапись, на которой можно различить несколько огненных вспышек на горизонте.

«Видео демонстрирует нанесенный на рассвете авиаудар войск Правительства национального согласия по авиабазе Аль-Джуфра под контролем ЛНА. Целью были два транспортных самолета "Ильюшин", одна система ПВО, дроны и склады боеприпасов»,— пояснил Мофтах Мосбах.

Впрочем, в беседе с “Ъ” журналист уточнил, что живет в Триполи и не снимал атаку, а видеозапись нашел в соцсетях. В свою очередь, издание The Libya Observer приводит слова жителей окрестных городов Хан и Вадда, утверждающих, что слышали взрывы около четырех часов утра 26 июля.

Но только 28 июля портал Aviation Safety Network, отслеживающий инциденты с самолетами по всему миру, сообщил об уничтожении двух самолетов Ил-76 в Ливии, обнародовав их бортовую национальную регистрацию — UR-CMC и UR-CRP.

Согласно сервису FlightRadar24, оба борта принадлежат украинской авиакомпании Europe Air. Ее сайт europeair.kiev.ua сейчас не открывается, а телефон не отвечает, однако сервис Web Archive позволяет увидеть копию сайта, датированную 29 декабря прошлого года. На сайте имеется карта, на которой отмечены два аэропорта базирования — Кривой Рог и Шарджа (ОАЭ). Именно из Шарджи, согласно приведенной схеме, самолеты совершали полеты в Афганистан, Пакистан, Индию, Алжир, Судан, Камерун и другие страны Азии и Африки. Впрочем, Ливия на этой схеме не отмечена.

В разделе «документы» также была размещена лицензия за подписью главы Государственной авиаслужбы Украины Дениса Антонюка, в которой указывалось, что компания занимается «перевозкой грузов воздушным транспортом».

Примечательно, что 26 июля, то есть в день атаки на базу Аль-Джуфра, на сайте авиаслужбы Украины появилось сообщение о «прекращении действия сертификата эксплуатанта» компании Europe Air номер UK046. Документ с таким же номером можно найти на сайте авиакомпании.

Сервис FlightRadar24 не позволяет точно отследить маршруты бортов UR-CMC и UR-CRP — на карте можно видеть лишь отдельные участки их полетов. Однако если ранее они эксплуатировались практически ежедневно, то с вечера 25 июля информации о них не поступало.

Последний раз они оба были замечены в районе Синайского полуострова, когда направлялись в сторону Египта. Таким образом, оба борта могли успеть долететь до Аль-Джуфры к началу атаки правительственных сил.

Другие самолеты компании Europe Air продолжают полеты, несмотря на решение властей Украины. Например, борт UR-EAB уже 27 июля был замечен неподалеку от Эр-Рияда.

Глава Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в беседе с “Ъ” предположил, что украинские самолеты могли быть зафрахтованы властями Эмиратов для снабжения войск фельдмаршала Хафтара.

«ОАЭ уже не первый раз используют страны постсоветского пространства для снабжения войск ЛНА,— пояснил господин Семенов.— Например, раньше Абу-Даби закупил вертолеты у Белоруссии, а затем они оказались в руках Хафтара».





Молчание Киева по этому вопросу господин Семенов объясняет тем, что участие украинских пилотов в снабжении войск фельдмаршала Хафтара может повредить отношениям с Турцией. «Анкара активно выступает на стороне Триполи, и известие о том, что Украина поддерживает другую сторону конфликта, может вызвать у нее серьезное недовольство»,— считает Кирилл Семенов.

Кирилл Кривошеев