Уральская промышленность объединяется в кластер

В рамках международной выставки «Иннопром-2019» власти Свердловской и Челябинской областей, а также Башкирии договорились о создании Уральского промышленного кластера. Соглашение подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, а также и.о. заместителя премьер-министра Башкирии Раиф Абдразимов и директор управляющей компании Уральского промышленного кластера Андрей Усанин.

По мнению господина Куйвашева, новый инструмент позволит объединить силы регионов в промышленной сфере и увеличить объемы производства. «Кластер позволит комплексно решать вопросы в сфере производства композитных материалов и продукции с использованием высокочистых кварцевых концентратов. В рамках промышленного кластера будут созданы новые виды конкурентоспособной импортозамещающей продукции и обеспечен ее выход на внешние рынки»,— сообщил он. Правда, подробности проекта региональные власти обсуждать не стали.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин отметил, что «проблема решения проблем в одиночку обсуждалась на межрегиональном уровне давно». По его мнению, создание Уральского промышленного кластера позволит «объединить усилия и решать задачи быстрее». «Это плохо, когда рядом, на расстоянии 200 км в соседних областях рождаются одинаковые проекты, которые начинают конкурировать между собой»,— пояснил господин Беседин.

Дарья Соколова