«А-проекту» готовят план Б

В Арбитражном суде зарегистрирован банкротный иск к одному из крупных игроков дорожно-мостового рынка Петербурга — ООО «А-проект». В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве («Федресурс») также зафиксированы заявления о намерении банкротства от пяти компаний. По данным “Ъ”, сумма иска от ООО «Авангард инжиниринг» не превышает 1,5 млн рублей и дорожники уверяют, что погасят его в ближайшее время. На фоне смены собственников в 2017 году «А-проект» значительно сократил портфель заказов. Юристы отмечают, что если иски к компании одновременно подадут несколько кредиторов, то она может не расплатиться.

Иск от ООО «Авангард инжиниринг» (работает на рынке инженерных сетей) к ООО «А-Проект» подан 25 июля, следует из данных картотеки арбитражных дел суда. На момент сдачи номера решение о принятии иска к производству не принято. Аналогичный иск в начале месяца подало ООО «Рентал тех», но суд отказал компании в принятии заявления. По данным сервиса «Федресурс», с намерением обратиться в суд с заявлением о банкротстве в отношении «А-проекта» обратились пять компаний.

Компания «А-проект» зарегистрирована в Петербурге в 2006 году. Среди крупных объектов, в строительстве которых принимал участие подрядчик,— Комплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений, ЗСД, завод нефтепереработки в Киришах. Также «А-проект» достраивал объекты за обанкротившейся компанией «Мостострой № 6». По данным базы «СПАРК-Интерфакс» (www.spark-interfax.ru), в 2016 году портфель заказов компании составил 2,4 млрд рублей, в 2017-м — 1,8 млрд, в 2018-м — 168,4 млн (это наименьший объем контрактов с 2012 года). Данных о новых тендерах в 2019 году нет. Выручка за 2017 год — 1,5 млрд рублей, чистая прибыль — 12,6 млн рублей.

За 2018–2019 годы с «А-проектом» расторгли семь контрактов, большинство из них — со стороны подконтрольной городскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) «Дирекции транспортного строительства» (ДТС) из-за «ненадлежащего выполнения обязательств» или нарушений со стороны подрядчика. Это контракты на строительство проезда на Обводном канале и транспортных развязок на Пискаревском проспекте, капитальный ремонт Ярославского проспекта, набережной реки Сестры, содержание дорог Адмиралтейского, Выборгского, Петроградского и Центрального районов. В КРТИ на запрос “Ъ” не ответили.

Как сообщил “Ъ” владелец «А-проекта» Максим Сапрыкин, задолженность по иску «Авангард инжиниринга» не превышает 1,5 млн рублей, она образовалась «давно», но под давлением будет погашена в течение двух недель. Директор по правовым вопросам ООО «Авангард инжиниринг» Андрей Евсеев сообщил “Ъ”, что компания «нацелена на дальнейшее сотрудничество» с «А-проектом», если сторонам удастся найти конструктивное решение. «К сожалению, мы больше не можем ждать поступления денег за поставленные материалы»,— добавил он.

Комментируя расторжение контрактов со стороны КРТИ, господин Сапрыкин отмечает, что это право заказчика, однако, подчеркивает он, неисполнение договоров связано с некорректной рабочей документацией по проектам. Ряд решений оспаривается в суде, говорит он. В мае ДТС подала иск к «А-проекту» на 72,6 млн рублей. «Компания обеспечена заказами до середины 2020 года, участвовать в новых конкурсных процедурах мы намерены только в следующем году»,— заявил “Ъ” господин Сапрыкин, комментируя отсутствие заказов в 2019 году.

Как сообщалось ранее (см. “Ъ” от 13.07.2017) Владимир Панкин, отец Дмитрия Панкина, председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) и бывшего заместителя министра финансов РФ, продал 100% «А-проекта» Максиму Сапрыкину, ранее работавшему в самой компании заместителем генерального директора. Как рассказывали источники “Ъ”, бизнес был продан по символической стоимости, не превысившей 1 млн рублей, хотя аналитики оценивали компанию в 0,7 млрд рублей.

Партнер юридической компании «Сотби» Владимир Журавчак отмечает, что подача заявлений в арбитражный суд часто используется в качестве альтернативы исполнительному производству с целью оказания давления на руководство должника, которое, с целью избежать негативных последствий, погашает задолженность до рассмотрения заявления по существу. Наличие большого количества исковых заявлений к компании может свидетельствовать о наличии у должника кассовых разрывов и признаков неплатежеспособности, отмечает он. Если несколько кредиторов, задолженность перед которыми составляет более 300 тыс. рублей, обратятся в суд, а у должника в это время не будет денежных средств для удовлетворения требований, вероятность введения одной из процедур банкротства является достаточно высокой, заключает эксперт.

Яна Войцеховская