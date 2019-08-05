В гости к сыну Солнца

Индия с первой попытки отправила зонд на орбиту Марса, только что запустила робота на Луну, готовит пилотируемый полет на 75-летие своей независимости, а главное, поражает воображение всего мира скромностью своих космических бюджетов. Достаточно ли этого, чтобы утверждать, что страна идет в космос своим путем?

Евгений Пахомов, собкор ТАСС в Нью-Дели — для «Огонька»

Сегодня вся Индия дружно считает орбиты, на которые, виток за витком, поднимается летящая к Луне межпланетная станция «Чандраян-2». 2 августа она вышла на четвертую по счету орбиту — 248 км (это минимальное расстояние до Земли) на 90 229 (это расстояние в максимально удаленной точке эллипса). На более высокую орбиту (221x143 585 км) аппарат должен выйти 6 августа, а 14-го он начнет приближаться к Луне, чтобы оказаться в зоне ее притяжения и выйти уже на лунную орбиту. На 7 сентября, наконец, запланирована первая в истории Индии мягкая посадка ее аппарата на поверхность спутника Земли и первая высадка лунохода в районе никем еще не исследованного лунного Южного полюса.

Это самая долгожданная и самая масштабная космическая экспедиция «самой большой демократии мира» после того, как в сентябре 2014-го Индийская организация космических исследований (ISRO) вывела аппарат «Мангальян» на орбиту Марса. Индия тогда стала первым государством, которому удалось доставить аппарат на орбиту Красной планеты с первой попытки, и первой страной Азии, которой это вообще удалось.

Нынешний «Чандраян-2» — прямой наследник зонда «Чандраян-1», выведенного на лунную орбиту в 2008 году. Только на сей раз это не просто орбитальный исследовательский робот, а целый комплекс общим весом под 3,9 тонны с орбитальным и посадочным модулями и маленьким луноходом на борту. Проект был задуман еще в 2007-м, тогда его планировалось реализовать совместно с Российским космическим агентством, но потом (говорят, повлияла катастрофа российской станции «Фобос-Грунт» в 2011-м) ISRO решила добираться до Луны самостоятельно.

Борьба за четвертое место

Индия — не только один из самых молодых, но и один из самых азартных участников лунной гонки. Задача «Чандраяна-2» не просто исследовать спутник Земли, но и принести Индии статус четвертой страны, которая смогла мягко посадить свой аппарат на Луне — после США, СССР и Китая. В далеком уже 2007 году цель была стать третьей — после американцев и русских, но в декабре 2013-го на Луне мягко сел китайский аппарат «Чанъэ-3».

Теперь же за 4-е место индийские специалисты соревновались с израильскими. Сначала планировалось запустить «Чандраян-2» в апреле 2018-го, потом в октябре, потом — в январе 2019-го, потом — в апреле 2019-го, потом в мае... Всякий раз старт откладывали.

Тем временем свой лунный аппарат подготовила израильская компания SpaceIL. Станция «Берешит» была запущена 22 февраля с мыса Канаверал (США) ракетой Falcon-9.

Аппарат благополучно вышел на орбиту земного спутника, но 11 апреля разбился при ударе о лунную поверхность в Море Ясности.

На этом фоне посадка на темной стороне Луны уже второго китайского аппарата «Чанъэ-4» с луноходом «Юйту-2» на борту (3 января 2019-го) выглядела особо внушительно. Но на нее в Нью-Дели уже не оглядывались. Старт «Чандраяна-2» был назначен на 02:51 утра по местному времени 15 июля. Ракета уже стояла на стартовом столе космодрома в космическом центре им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе и шел обратный отсчет времени. Многочисленные гости, среди которых был президент страны Рам Натх Ковинд, собрались той ночью, чтобы увидеть взлет «Чандраяна», однако за 56 минут до старта он был отменен по техническим причинам.

И вот, наконец, 22 июля в 14:43 ракета-носитель GSLV Mk.III благополучно стартовала с того же космодрома Шрихарикота. Вскоре «Чандраян-2» вышел на орбиту Земли, откуда начал подниматься все выше и выше.

Учитывая драматичную предысторию, не удивительно, что индийцы с таким напряжением следят за полетом своей лунной станции.

Бог с сияющим ликом

Теперь о деталях и символах, которые так много говорят о тех, кто запускает космические аппараты.

Луна — Чандра (изначально — «сияющий», отсюда «Чандраян» — «лунный корабль» на санскрите) — для традиционной Индии не просто ночное светило. Это божество, прекрасный юноша со светлым ликом, который ездит по ночному небосклону на колеснице, запряженной антилопой. Он рожден из великого Молочного океана и считается сыном Сурьи — бога Солнца.

Видимо, не случайно старты ракеты к спутнику Земли Индийская организация космических исследований последовательно назначала именно на понедельники (сначала 15 июля, потом — 22-е), ведь в традиционном индусском календаре понедельник считается днем, посвященным Луне.

Другое имя этого божества — Сома, его почитают как символ одноименного пьянящего напитка, который пили во время ритуалов древние арии, пришедшие в Индию. Боги на небесах тоже пили свой напиток, хранящийся в Луне, растущее и убывающее светило означало, что боги выпивают сому, а потом наполняют небесный сосуд вновь. Добраться до Сомы и найти напиток бессмертия, который пьют сами боги,— об этом мечтали поколения древних мудрецов! Кстати, отчасти этим и займется «Чандраян-2»: одна из задач миссии — поиск воды, которую в перспективе смогут использовать обитатели лунных станций. О поисках божественной сомы, правда, не говорят. Хотя кто знает…

Вообще, религиозной мистики вокруг полета хватает. По информации индийских СМИ, даты старта космической миссии согласовывались не только с астрономами (положение планет относительно друг друга и т.п.), но и с астрологами и нумерологами — потому, мол, старт и назначали на необычное время: сначала на 02:51, потом — на 14:43.

А глава ISRO доктор наук Кайласавадиву Сиван за день до первой (неудачной) попытки запустить «Чандраян-2» вознес молитвы за успех космической миссии в одном из самых известных храмов Южной Индии — храме Тирумалы Венкатешвары в городе Тирупати. Перед второй же (успешной) попыткой доктор Сиван тоже посетил храм и получил благословение брахманов. Фото главы ISRO в храме с брахманами обошли индийскую прессу.

Реакция на эти моления в Индии неоднозначная. «Для любого из нас, кто верит в рациональность и научную мысль, невозможно не заметить нелепость главы ISRO Сивана, молящегося богам перед второй попыткой запуска "Чандраян-2"»,— резко отреагировал еженедельник Outlook. Впрочем, значительной части населения, а также центральным властям, которые, как известно, стоят на проиндусских позициях, вид главы космического агентства в храме понравился.

Как бы то ни было, аппарат еще лишь приближается к спутнику Земли, но в Индии каждый знает, что должно быть дальше (если, конечно, все будет по плану). Орбитальный модуль выйдет на лунную орбиту к 20 августа, и станция начнет выбирать место для прилунения. Затем посадочный модуль «Викрам» (назван в честь основателя индийской космической программы Викрама Сарабхаи) должен будет мягко сесть на поверхность Луны — ориентировочно 7 сентября.

«Викрам» доставит к сияющему богу 27-килограммовый луноход «Прагьян» (в переводе с многозначного санскрита может означать и «познание», и «мудрость»). Этот аппарат будет получать энергию от солнечной батареи и проработает полный лунный день — 14 земных суток. В ISRO не исключают, что после лунной ночи луноход сможет «проснуться» и продолжить исследования. Конечно, если бог Чандра позволит…

К Луне и Солнцу

Похоже, в ближайшие годы индийским храмам предстоит не раз выслушать молитвы о благополучном завершении той или иной космической миссии. Начать с того, что национальная ракета-носитель GSLV Мk.III, которая вывела в космос лунную станцию, должна стать главной ракетой для запуска тяжелых спутников, других межпланетных станций и — уже вскоре — пилотируемых космических кораблей. Потому-то такую озабоченность и вызвали проблемы с топливной системой ракеты при старте миссии «Чандраян-2».

Премьер-министр Нарендра Моди еще в прошлом году сообщил миру, что его страна отправит в космос первый национальный экипаж к 2022 году, когда страна будет отмечать 75 лет независимости. Имя корабля — «Гаганьян» (от санскритского «гагана» — небеса), «небесный корабль».

Индия и на сей раз намерена удивить мир: по данным ISRO, сначала будут запущены два корабля в беспилотном режиме. Затем в космос отправится индийский экипаж сразу из трех человек, в его составе, как ожидается, будет и женщина. И отправятся они сразу не на несколько часов, а на 5–7 суток. Планируется, что это произойдет в конце 2021 года. Таким образом Нью-Дели хочет догнать «старые» космические державы одним прыжком.

Интересно, что Индия не намерена посылать для испытания систем жизнеобеспечения национального корабля в космос животных (все прочие космические державы, как известно, начинали с собак, обезьян, кроликов и т.п.). «У нас нет планов отправлять какое-либо живое существо в космос в ходе двух испытательных полетов, запланированных перед тем, как мы отправим людей на борту нашей ракеты. Первыми в космос из Индии полетят люди»,— объявил доктор Сиван. С одной стороны, это отражение «индусского» отношения к животным (принцип ахимсы — не нанесения вреда живым существам), с другой — демонстрация возможностей индийских технологий.

Масштабные планы и у непилотируемой космонавтики. «Чандраян-2» — лишь первый шаг, за десятилетние Нью-Дели намеревается догнать и перегнать «старые» космические державы и в области космических аппаратов. Так, в 2020 году Индия намерена запустить зонд XPoSat, который займется изучением космической радиации и космического излучения. К 2021-му планируется старт аппарата Aditya L1 по исследованию Солнца — он выйдет на гало-орбиту в район точки Лагранжа L1 системы Солнце — Земля в примерно 1,5 млн километров от Земли, где сможет фиксировать солнечное излучение в различных спектрах.

Не забыты и планеты Солнечной системы. На 2023 год запланирована отправка орбитального аппарата к Венере. Предварительно на 2022 год — вторая экспедиция к Марсу. Более того, в ISRO уже сегодня планируют третью экспедицию к Луне: «Чандраян-3» может быть готов к 2023–2024 годам. Не исключено, что это будет совместный проект с японскими учеными.

Наконец, к 2028-му ISRO рассчитывает отправить в космос автоматическую станцию Exoworlds, она выйдет за пределы Солнечной системы и будет исследовать дальние глубины космоса.

Конечно, это очень предварительная программа (учитывая, сколько раз переносился и откладывался старт миссии «Чандраян-2»). Но она вполне дает представление об амбициях индийских ученых.

Каких берут в космонавты?

Индия гордится миссией «Чандраян-2» еще и из-за ее относительной дешевизны: весь проект с ракетой-носителем и самим аппаратом обошелся в 9,8 млрд рупий (142,2 млн долларов), что, как считают в Нью-Дели, совсем не много.

Соотношение цена — качество — это вообще конек индийской космической программы. Об этом громко заговорили еще в 2014-м, когда в гости к Марсу прилетел индийский «Мангальян». Та миссия обошлась Нью-Дели, по разным оценкам, от 68 до 74 млн долларов. Для сравнения: миссия американского аппарата MAVEN, выведенного NASA на орбиту Красной планеты в том же 2014 году, стоила 671 млн долларов.

Премьер Индии Нарендра Моди тогда с гордостью заявил, что индийская программа отличается очень высокой эффективностью с точки зрения стоимости. «Наша миссия на Марс обошлась дешевле, чем съемки голливудского боевика "Гравитация"»,— заметил премьер.

Сейчас можно добавить: весь проект «Чандраян-2» стоил более чем в два раза дешевле вышедшего в 2019 году американского космического супергеройского боевика «Мстители: Финал», бюджет которого составил 356 млн долларов.

Власти «самой большой демократии мира», очевидно, рассчитывают, что умение индийских ученых, разработчиков и технических специалистов делать космические аппараты и ракеты по низкой цене, несомненно, станет привлекательной характеристикой на мировом рынке космических услуг.

Отчасти это напоминает успех индийских программистов на международных IT-рынках в 1990-е: спрос на услуги местных цифровых компаний во много объяснялся тем, что индийцы были готовы делать квалифицированную работу за невысокую по западным расценкам плату. Такая тактика позволила индийской IT-отрасли окрепнуть, занять прочную нишу на рынке и бросить вызов мировым информационным гигантам.

Индия давно пытается занять прочное положение на мировом рынке космических услуг — с конца 1990-х. За это время ISRO вывела на орбиту порядка 300 иностранных спутников из примерно 30 стран. А в 2017-м установила мировой рекорд, разом успешно отправив на орбиту 104 индийских и иностранных спутника.

Пока, правда, доля Индии на мировом рынке космических услуг невелика. Но Нью-Дели цель уже обозначил и решительно идет вперед. Индийская организация космических исследований даже открыла в этом году международную школу обучения иностранцев разработке и сборке наноспутников — это перспективное направление в области коммерческого космоса. По данным местных СМИ, интерес к программе, названной UNNATI (Unispace Nanosatellite Assembly and Training by ISRO), уже выразили представители 45 стран.

Полеты к Марсу и Луне, несомненно, добавляют популярности индийской космической программе. Но у этой программы есть пусть и не коммерческие, но, возможно, не менее важные цели. Как отметил премьер-министр Нарендра Моди, он рассчитывает, что успешные космические проекты будут стимулировать молодых индийцев идти в науку, в современные технологии.

«Я искренне надеюсь, что миссия "Чандраян-2" вдохновит нашу молодежь на науку и инновации»,— отметил премьер, выступая с традиционным радиообращением к нации.

Индийские власти явно хотят, чтобы мальчишки и девчонки всей страны мечтали вырасти космонавтами или учеными. И это не менее важная цель, чем стать четвертой страной, которая посадила свой аппарат на спутнике Земли.