Ипотека пошла на спад

Во втором квартале 2019 года значительно снизилась выдача ипотечных кредитов в Челябинской области: на 24% в количественном и на 14% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего, по данным Объединенного кредитного бюро, было выдано 6,3 тыс. займов на сумму почти 10 млрд руб. Участники банковского сектора рынка считают, что главной причиной падения темпов выдачи ипотеки стал рост ключевой ставки Центробанка. Застройщики полагают, что на снижение ипотечного кредитования повлияли постоянные изменения законодательства о долевом строительстве. По мнению экспертов, еще в конце 2018 года было понятно, что количество выданных кредитов упадет, и продолжающееся снижение реально располагаемых доходов населения не позволяет ожидать изменений к лучшему.



Во втором квартале 2019 года в Челябинской области зафиксировано падение рынка ипотечного кредитования. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), всего за этот период банки выдали 6,3 тыс. займов на сумму почти 10 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество кредитов сократилось на 24%, в денежном выражении — на 14%. При этом средний размер ипотеки за год вырос на 13%, до 1,57 млн руб.

По объему выданных ипотечных кредитов Челябинская область оказалась на последнем месте в топ-10 российских регионов, по версии ОКБ. При этом только в одном регионе из рейтинга зафиксирован рост по этому виду кредитования — в Башкирии объемы выросли на 31%, а количество новых кредитов — на 16%. В целом по России выдача займов на покупку жилья во втором квартале снизилась на 27% по количеству и на 18% в денежном объеме. Средний размер кредита вырос на 11%, до 2,23 млн руб.

Челябинское отделение Уральского ГУ Банка России также зафиксировало падение рынка ипотеки, но не столь значительное. «Количество ипотечных кредитов, предоставленных населению Челябинской области с января по май 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 11,2%, до 14 тыс. единиц, объем — на 2,5%, до 20,9 млрд руб.»,— сообщили “Ъ-Южный Урал” в пресс-службе отделения. Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам на 1 июня в области составила 10,4%, что на 0,6 п.п. больше показателя на 1 июня 2018 года. Средний размер кредита — 1,5 млн руб.

Некоторые участники рынка не почувствовали падения рынка ипотеки. Так, по данным заместителя руководителя Абсолют Банка в Челябинской области Валентины Лебедевой, в первом полугодии зафиксирован прирост более чем на 6% по количеству выданных кредитов и на 22,2% по объему относительно показателей за аналогичный период прошлого года. Всего было выдано 705 займов на общую сумму 1,1 млрд руб. «Если летом прошлого года средняя рыночная ставка держалась на уровне 9,6% годовых, то в июне 2019 года она составила 10,3% годовых. Увеличение ставки, безусловно, привело к снижению темпов роста ипотечного кредитования, но не все банки зафиксировали падение»,— говорит госпожа Лебедева. По ее словам, максимальное уменьшение спроса на ипотеку — в среднем по рынку на 10–15% — пришлось на май, однако сейчас тренд изменился — ставки по ипотеке планомерно снижаются. По прогнозам представителей Абсолют Банка, по итогам года выдача жилищных кредитов окажется либо на уровне 2018 года, либо превысит на 10–15%.

Управляющий строительной компанией ООО «Экосити» Андрей Аликин отмечает, что падение ипотечного рынка в регионе связано с сокращением предложения. «Сейчас для строительных компаний не очень простое время, потому что идут постоянные изменения в законодательстве о долевом участии в строительстве. Снижение объемов ипотечного кредитования — объективный фактор, связанный с тем, что многие компании в принципе на какое-то время приостановили продажи по долевке, потому что не были получены заключения Минстроя»,— говорит участник рынка недвижимости. Вторым фактором, по его словам, стало общее снижение платежеспособности населения и, соответственно, неуверенность в завтрашнем дне. «Я думаю, после выборов (муниципальных и губернаторских) ситуация должна радикально измениться. Уверенность у людей в будущем города и области вернется, вслед за этим вернутся и продажи жилья»,— говорит господин Аликин. По его прогнозам, по итогам года, скорее всего, будет незначительное падение продаж на рынке жилья.

По словам аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева, еще в конце прошлого года было понятно, что темпы выдачи ипотечных кредитов в количественном выражении упадут в 2019 году. «Сформированная высокая база предыдущих двух лет фактически не давала шансов на позитивную динамику. Рекордные объемы ипотечного кредитования в 2018 году были вызваны во многом не только существенным понижением в первой половине прошлого года ключевой ставки ЦБ и возвращением отложенного спроса предыдущих лет, но и ускоренной покупкой жилья в преддверии отказа от долевого строительства и перехода к проектному финансированию с использованием счетов эскроу. При этом отчасти рост объемов в денежном выражении в целом по России вызван сохраняющимися рисками, что в будущем ипотека может стать менее доступной, что приводит к досрочной реализации спроса будущих периодов. Немаловажен и фактор роста цен на жилье, что также приводит к постоянному повышению среднего чека»,— говорит эксперт. Позитивной динамики на рынке он не ожидает, по словам господина Коренева, «снижение реальных располагаемых доходов населения, продолжающееся уже шестой год, может послужить основной причиной заметного сжатия рынка жилой недвижимости и, как следствие, исчерпания спроса на рынке ипотечного кредитования».

Юлия Гарипова