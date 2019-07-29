На Украине предложили санкции против строивших Крымский мост компаний

Власти Украины считают, что необходимо ввести санкций против иностранных компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Об этом заявил Антон Кориневич, постоянный представитель президента Украины в Крыму (Киев считает территорию полуострова временно оккупированной и имеет свои органы власти в Херсоне).

«Мы знаем о привлечении определенных иностранных компаний к строительству этого моста,— сказал господин Кориневич в интервью интернет-изданию "Сегодня".— Думаю, сейчас есть площадка для того, чтобы в целом ситуацию санкций по Крыму изменить и улучшить. Украина делала то, что могла делать в той ситуации. Но могли ли мы действительно не допустить строительства этого моста? Наверное, нет».

Он отметил, что украинская прокуратура возбуждала ранее уголовное производство в отношении незаконности строительства моста, в частности нанесении вреда экологии акватории Черного и Азовского морей.

Напомним, строительство транспортного перехода через Керченский пролив ведется в рамках ФЦП развития Крыма. Автомобильное движение по мостубыло открыто в мае 2018 года. Железнодорожную часть моста планируют ввести в строй в декабре 2019 года. Подрядчик работ — «Стройгазмонтаж». Стоимость госконтракта составляет около 230 млрд руб. Против шести российских компаний, участвовавших в строительстве моста, Евросоюз ввел санкции в июле 2018 года.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Крымский мост добавил санкций».