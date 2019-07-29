Дым над тайгой

29 июля площадь лесных пожаров в Сибирском федеральном округе превысила 3 млн га. В округе зафиксировано 232 пожара, из них 137 действуют в Иркутской области, 94 — в Красноярском крае. По словам экологов, эти лесные пожары могут стать самыми масштабными за всю историю наблюдений. Хотя по официальным данным они возникли по природным причинам, эксперты не исключают, что возгорания начались, в том числе, по вине человека. В Рослесхозе ранее заявляли, что тушить тайгу с воздуха экономически нецелесообразно, а губернатор Красноярского края Александр Усс на встрече со студентами говорил, что операция по тушению может быть даже опасной. Как горит сибирская тайга — в видео “Ъ”.