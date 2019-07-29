Следствие просит закрыть дело бывшего главы «Сибмоста»

Следственные органы Новосибирска обратились в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела экс-президента АО «Сибмост» Антона Гурьянова, который подозревается в налоговых преступлениях. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Татьяна Тесля.

В январе в отношении экс-президента «Сибмоста» управление Следственного комитета России (СКР) по Новосибирской области завело дело по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, предназначенных для уплаты недоимки по налогам). Основанием для этого послужили материалы подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД. Согласно им, зная о крупной недоимке по уплате налогов, топ-менеджер якобы организовал перечисление денежных средств дебиторов компании ее кредиторам в обход расчетных счетов «Сибмоста», на которые налоговики выставили инкассовые поручения. Таким способом, подсчитало следствие, было сокрыто около 45 млн руб., полагавшихся для частичного погашения налоговой задолженности.

Однако до предъявления обвинения дело не дошло. Следователи направили в Железнодорожный райсуд Новосибирска ходатайство о прекращении дела Гурьянова и назначении ему судебного штрафа — наказания, которое не влечет за собой судимость. Такой порядок предусмотрен только по делам небольшой и средней тяжести, а обязательным условием для освобождения от уголовной ответственности является возмещение ущерба. Как явствует из бумаг следствия, «по требованиям об уплате налогов, направленным в адрес АО "Сибмост", недоимка была погашена в полном объеме».

В портфеле у АО «Сибмост» госконтракты по строительству в Новосибирске третьего моста через Обь, четвертого автодорожного моста через Енисей в Красноярске, Восточного обхода Новосибирска, обходов Черногорска (Хакасия), Мариинска (Кузбасс). В 2013–2016 годах «Сибмост» заключил госконтрактов на общую сумму почти 52 млрд руб. До 2017 года компанией владели Альберт и Владислав Кошкины, продав свои акции за 1 руб. «Сибмост Групп» (СГ). По данным «СПАРК-Интерфакс» на начало 2019 года, 40% СГ принадлежит Звенигородской ДСК Павла Образцова, 27% — «СТА-Капитал» (структура АФК «Система»), 24% — у «СБК Баланс» (структура Сбербанка), 9% — у Араза Мехдиева. По данным «СПАРК-Интерфакс» в 2017 году, стоимость активов компании — 9,5 млрд руб., общая сумма обязательств — 11,7 млрд руб.

Отметим, что по аналогичной схеме было прекращено дело предшественника Антона Гурьянова на посту главы «Сибмоста» Сергея Титова. Он также подозревался в налоговом преступлении. В апреле 2018 года Октябрьский райсуд Новосибирска по ходатайству следователей прекратил дело господина Титова, назначив ему судебный штраф в размере 200 тыс. руб.

О том, как компания не смогла заключить мировое соглашение с кредитором, читайте в публикации “Ъ” «"Сибмост" не выдержал».

Константин Воронов, Новосибирск