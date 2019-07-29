Воронежстат зафиксировал снижение реальных доходов жителей региона с начала года

Денежные доходы жителей Воронежской области (основной показатель, характеризующий уровень жизни населения) в первом квартале 2019 года сложились в сумме 190,4 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 0,1%. По сообщению Воронежстата, ежемесячный среднедушевой денежный доход за первые три месяца года достиг 27,2 тыс. руб. (вырос на 0,4%). При этом реальные денежные доходы (скорректированные на индекс потребительских цел), по оценке официальных статистов, в первом квартале уменьшились на 4,9%.

Напомним, что с 2019 года Росстат перестал публиковать показатели уровня жизни ежемесячно, перейдя на отчеты за кварталы. По данным ведомства, в целом в РФ уровень бедности с начала года вырос с 13,9% до 14,3%. У 20,9 млн россиян доходы в начале текущего года оказались ниже прожиточного минимума – 10,7 тыс. руб. В Воронежской области по итогам 2018 года официальные денежные доходы населения достигли 854,6 млрд руб. (увеличившись на 4,5%), а ежемесячный среднедушевой доход составил 30,5 тыс. руб. (рост на 4,7%). Реальные же денежные доходы за 2018 год, по данным Воронежстата, даже увеличились на 2%.

О том, сколько в регионах Черноземья тратят на украшения, в материале “Ъ-Черноземье” «Где живут лучшие друзья бриллиантов».

Андрей Цветков