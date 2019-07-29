В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в выводе за рубеж 135 млн рублей

В Ростове-на-Дону задержан 35-летний местный житель, которого подозревают в незаконном выводе за рубеж около 135 млн руб., сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Задержанный — директор фирмы, которая специализировалась на торговле автотранспортом.

По данным следствия, он заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на покупку 20 аппаратов для МРТ. Позже подозреваемый представил в банк подложные документы для перечисления денег на расчетный счет фиктивной организации и перевода денег за рубеж. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, он заключен под стражу.

Как отмечает Telegram-канал «Выстрел в голову», в сообщении речь идет о задержании, которое было проведено месяц назад. Тогда, по данным канала, правоохранители задержали предпринимателя Олега Кравцова и Константина Соловьева, брата депутата Гордумы Ростова-на-дону Олега Соловьева.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону