Большинство жителей Кубани увлекаются занятиями на тренажерах

Согласно исследованию агентства по поиску работы HeadHunter, 15% работников Краснодарского края увлекаются футболом, а 10% - горнолыжным спортом. Среди российских регионов Кубань находится на шестом месте по популярности занятий спортом среди трудящихся.

По данным опроса, 90% от общего количества работников в регионе являются любителями активного отдыха. Для сравнения: в Волгоградской области таких работников 88%, в Ставропольском крае 87%, в Ростовской области – 91%.

Самыми спортивными на Кубани являются представители сферы безопасности (20% от общего числа опрошенных работников в этой области), самыми неспортивными HR-специалисты (5%). Среди рабочего персонала только 15% людей занимаются спортом, а среди представителей сферы добычи сырья – 4%.

Самыми популярными являются занятия на тренажерах (43%), а также легкая атлетика, бег и ходьба (40%). Хоккеем увлекаются только 1% кубанцев, спортивным танцам – 2%, беговыми лыжами – 2%. Плавание любят 20% работников Краснодарского края, йогу и аэробику – 18%, велосипедные прогулки – 16%, футбол – 15%, горнолыжные виды спорта – 10%.

Дмитрий Михеенко