Суд признал законным штраф инвалиду из Кузбасса за неуважение к президенту

Кемеровский облсуд признал законным штраф, назначенный инвалиду из шахтерского города Осинники Илье Путевскому за высказывание о президенте России Владимире Путине в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщил глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале.

В июне Осинниковский горсуд назначил мужчине штраф 30 тыс. руб. за репост видеоролика о применении насилия к участникам акции «Он нам не царь», проходивших по всей России во время инаугурации президента Владимира Путина в мае 2018 года. Пользователь соцсети сопроводил репост комментарием «Путин, ты с**а трусливая». Защищавший мужчину адвокат «Агоры» Станислав Селезнев обжаловал судный вердикт.

Суд апелляционной инстанции «отказался учитывать политический характер высказывания в контексте международной практики защиты свободы слова», заявил глава «Агоры» Павел Чиков, а также «проигнорировал многочисленные нарушения, допущенные полицией в ходе сбора доказательств и подготовки дела к рассмотрению в суде». Оштрафованный инвалид намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Напомним, закон о наказании за оскорбление общества, государства и госсимволов вступил в силу в марте 2019 года. Одним из его разработчиков был член Совета федерации от Красноярского края Андрей Клишас («Единая Россия»). За оскорбление власти предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. руб., при повторном нарушении — до 300 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.

Подробнее о законе — в публикации “Ъ” «Совет федерации проголосовал против оранжевой свистопляски»

Илья Галагуз