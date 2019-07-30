Монстры не умирают

В берлинском Музее кино и телевидения проходит выставка «Кино Веймарской республики», посвященная столетию со времени ее возникновения. На выставке, размещенной на трех этажах музея, побывал Андрей Плахов.

Веймарская республика не просуществовала и пятнадцати лет, но успела создать сильную киноиндустрию, конкурентную американской, и в то же время продвинуть вперед экспериментальное творчество, язык и теорию кино. На выставке показаны взаимоотношения кинематографа с философией, литературой, визуальными искусствами и социальной жизнью.

Это было время открытия магии человеческого лица — начиная от самых обычных людей и заканчивая кинозвездами. Популярные немецкие актеры и актрисы тех лет служили ролевыми моделями и воплощали разные типы прекрасного: Лил Даговер — женственность, Лени Рифеншталь — стихию природы и спорта, Марлен Дитрих — опасный соблазн, Луиза Брукс — инфантильную эротику. На выставке можно увидеть собранные поклонниками домашние альбомы с фотографиями кумиров, их живописные портреты работы известных художников, съемочные аксессуары типа короткой кружевной юбки Дитрих.

В этот период строится много кинотеатров с ослепительными иллюминированными фасадами. Lichtburg в Эссене (вместимость 2 тыс. зрителей), Universum и Capitol am Zoo в Берлине удовлетворяют обуявшую народ массовую тягу к развлечениям. В проектировании кинотеатров участвуют лучшие архитекторы — такие как Эрих Мендельсон и Ганс Пельциг. Фотографии и макеты иллюстрируют бурный стиль городской жизни, в котором выражен цайтгайст эпохи модернизма со всеми его составляющими: тут и мода, и спорт, и шоу-бизнес, и на одном из первых мест — кинематограф. В стилистическом отношении он отражает противостояние и взаимодействие двух главных художественных течений времени — экспрессионизма и новой вещественности.

Город в его развитии обретает форму космополитичного, турбулентного и «развратного» метрополиса — города наслаждений и греха. Воплощением этих образов становится Берлин с его травести-кабаре, джазовыми ночными клубами, проституцией и алкогольными увеселениями. В фильме «Метрополис» Фрица Ланга футуристический город становится символом современности. «Симфония большого города» Вальтера Руттмана документирует миф о городе, который никогда не спит. О судьбе девушки, ставшей жертвой распущенного городского мира, повествует «Дневник падшей» Георга Вильгельма Пабста. А уже в наши дни эта историческая коллизия становится основой яркого сериального зрелища под названием «Вавилон-Берлин».

Ключевой сюжет выставки — слом гендерных стереотипов. В специальной галерее представлен 21 профессиональный профиль женщин, работавших в кино: среди них сценаристка Теа фон Харбоу, режиссер Мари Хардер, продюсер Лидди Хегевальд, режиссер анимации Лотти Рейнигер. С одной стороны, этот раздел экспозиции призван подчеркнуть огромную роль женщин в киноиндустрии того времени, с другой — настаивает на том, что их всячески дискриминировали: например, некоторые предпочитали публично выступать под фамилией без имени, чтобы не выдавать пол.

Кинематограф с наибольшей силой отразил травмы Первой мировой — в фильмах «Нервы» Роберта Рейнерта, «Кабинет доктора Калигари» Роберта Вине и «Тайны души» Георга Вильгельма Пабста. Мэтры психоанализа Зигмунд Фрейд, Эрнст Зиммель и другие приглашаются к участию в кинопроектах, на выставке можно увидеть также факсимиле письма Фрейда, в котором он анализирует образ Чарли Чаплина с позиций своей теории.

Кино Веймарской республики активно пользуется новейшими достижениями медицины и криминологии, а также открывает экзотизм таких стран, как Индия или Китай, в моду входят «этнические» актеры — такие как американка китайского происхождения Анна Мэй Вонг и афронемец Луис Броди. Особое место в сознании нации занимает жанр «горного фильма» (его классик — Арнольд Фанк), популярны темы спорта, воскресного отдыха, общения с природой.

Еще один раздел выставки посвящен авангарду и критической рефлексии. Он включает высказывания о природе кино Лотты Эйснер, Белы Балаша, Вальтера Беньямина и Всеволода Пудовкина. А открывается раздел большим фотопанно, на котором изображены участники международного конгресса киноавангарда в швейцарском Ла-Сарразе. Рядом с Вальтером Руттманом, Белой Балашем, Гансом Рихтером мы видим Сергея Эйзенштейна, Григория Александрова и Эдуарда Тиссэ. Дело было в 1929 году, острые споры носили большей частью эстетический характер, редко доходя до политики. Оставалось почти ничего до наступления эры звукового кинематографа. И четыре года — до победы Гитлера, с которой кончилась Веймарская республика, а Европа вступила в эпоху расцвета тоталитаризма и тотальных войн. Монстры из экспрессионистских фильмов ожили и стали править миром.