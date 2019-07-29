Армия Сирии при поддержке ВКС России отбила атаки боевиков на Кафер-Яхуд и Джаламу

Сирийские войска при поддержке авиации Воздушно-космических сил России отбили несколько атак террористов в провинции Идлиб. «Вчера в 5:40 и 6:10 террористами были предприняты две массированные атаки на позиции сирийской армии в районах населенных пунктов Кафер-Яхуд и Джалама»,— сообщил начальник Главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской.

Отмечается, что на каждом из направлений действовали отряды, в которые входили до 300 боевиков. Их поддерживали до пяти танков, до 10 бронемашин и до 20 пикапов.

Всего, по словам господина Рудского, за последние полтора месяца было отбито более полутора десятков террористических атак. «Террористы совершили 324 обстрела и 17 раз предприняли попытки наступления на позиции»,— добавил глава Генштаба.

Ситуация в Сирии обострилась в начале мая. Российская авиабаза Хмеймим несколько раз подверглась обстрелу со стороны боевиков. В ответ сирийская и российская авиация наносит удары по зоне деэскалации Идлиб.

О развитии конфликта — в материале “Ъ” «Деэскалация перешла в нападение».