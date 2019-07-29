Руководитель двух компаний похитил принадлежащее УМВД по Пензенской области топливо на 10 млн рублей

Утверждено обвинительное заключение в отношении фактического руководителя пензенских ООО «МВК-Групп» и ООО «К-Трейд». Ему вменяется растрата чужого имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, руководитель компаний совершило хищение имущества ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области». Речь идет о нефтепродуктах (бензине и дизельном топливе), находившихся у подконтрольных ему фирм на ответственном хранении. Обвиняемый истратил нефтепродуктов на 10 млн руб., уточнили в прокуратуре.

Мужчина полностью признал вину в содеянном и предпринял меры по возмещению ущерба, а также указал на принадлежащее ему имущество, ранее неизвестное органу следствия, на которое наложен арест в целях обеспечения заявленного по уголовному делу гражданского иска. С обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Иван Сергеев