Сегодня исполняется 58 лет председателю наблюдательного совета ассоциации «НП "Совет рынка"», заместителю председателя правления УК «Роснано» Юрию Удальцову

Его поздравляет председатель правления ассоциации «НП "Совет рынка"» Максим Быстров:

— Дорогой Юра! От всей души поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе бодрости духа и крепкого здоровья! Перед современной энергетикой стоят, по сути, такие же амбициозные задачи, как и на заре реформы. И я уверен, что твой бесценный опыт еще не раз пригодится как новому, так и действующему поколению энергетиков. Но самое главное — пусть то, чем ты занимаешься на профессиональном поприще и в частной жизни, неизменно приносит тебе удовольствие и радость, а также вдохновляет на новые успехи!

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