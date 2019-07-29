Футбольный клуб «Новосибирск» вылетел из Кубка России

Недавно созданный футбольный клуб «Новосибирск» проиграл первый официальный матч в сезоне, уступив на выезде «Динамо-Барнаул» в 1/128 финала Кубка России. Встреча закончилась со счетом 1:2 в пользу хозяев поля, вышедших вперед на последней минуте дополнительного времени. Таким образом, новосибирцы прекратили борьбу за кубок.

На пресс-конференции после матча главный тренер «Новосибирска» Игорь Чугайнов сказал, что его подопечные в первую очередь «уступили в желании победить». «При счете 1:1 были у нас хорошие шансы, чтобы склонить чашу весов в свою сторону. Когда мы не реализовали просто идеальный момент с подачи в дополнительное время, я сказал: сейчас вы посмотрите, что будет — нас накажут. Так и получилось»,— сказал наставник. По его оценке, второй гол в ворота новосибирских футболистов был красивым: «Барнаульцы хорошо разыграли комбинацию, а мы не смогли ответить тем же. Поэтому и проиграли».

Напомним, в июне правительство Новосибирской области создало новый футбольный клуб на базе «Сибири», вылетевшей из первого дивизиона Футбольной национальной лиги. После создания новой команды был выбран его талисман — соболь, а затем и логотип, на котором изображен один из символов города — Новосибирский театр оперы и балета. Клуб будет выступать в Профессиональной футбольной лиге в зоне «Восток».

Подробнее о создании клуба — в материале “Ъ-Сибирь” «Новосибирск» с чистого поля»«

Илья Галагуз