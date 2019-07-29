Администрацию Бирского района возглавил бывший владелец радиобизнеса

Администрацию Бирского района Башкирии в ранге исполняющего обязанности главы возглавил 38-летний уроженец Надыма Василий Петров. Александр Груздев, руководивший администрацией с 2017 года, 24 июля досрочно подал в отставку. Конкурс на замещение должности назначен на 16 августа.

Василий Петров родился в мае 1981 года. Окончил Самарскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «экономист-менеджер». Карьеру начинал в 2000 году оператором компьютерного видеомонтажа в телекомпании «Белебей-ТВ». С 2002 по 2005 годы исполнял обязанности директора муниципальной «Белебеевской телекомпании». Позже основал в Белебее медиахолдинг «Калейдоскоп», куда, по данным Kartoteka.ru, входили компании «Гелиос», «Белебеевская телекомпания Калейдоскоп» (лицензия радиовещания до мая 2024 года), был учредителем компаний «Кашелот» (Туймазы, деятельность в сфере радиовещания), «Краст» (Белебей, производство хлеба), «Чистые пруды» (Белебей, физкультурно-оздоровительная деятельность).

В Белебее возглавлял местный штаб «Молодой гвардии» «Единой России», совет молодежи при местной администрации, Ассоциацию молодых предпринимателей. Участник форума «Селигер-2010». Входил в Молодежную палату при Курултае республики.

Влада Шипилова