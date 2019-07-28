Британские аэрокосмические компании хотят остаться с ЕС

Более 600 британских компаний аэрокосмической отрасли обратились в Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) — они хотят перейти в ведение европейского регулятора, так как в случае жесткого «Брексита» (без предварительных договоренностей с ЕС) у них будут проблемы с поставками в ЕС, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники в Еврокомиссии. Сейчас эти компании подотчетны британскому Управлению гражданской авиации, и пока Великобритания остается членом ЕС, его одобрения достаточно для использования самолетов и комплектующих по всему Евросоюзу. Однако в случае жесткого «Брексита» ситуация изменится и британские компании могут столкнуться с ограничениями на продажу своей продукции в ЕС.

Как пишет The Guardian, среди компаний, обратившихся к EASA,— производители авиакомплектующих Rolls-Royce, Cobham и Meggitt, а также британские подразделения канадской Bombardier и американской GE Aviation. В общей сложности такие заявки подали 634 компании, еще 10 заявок находится в процессе подготовки. Впервые о том, что британские компании подают заявки, в соответствии с которыми они должны рассматриваться как организации из третьих стран с доступом к единому европейскому рынку, сообщалось в октябре прошлого года. По данным газеты, с декабря число подобных обращений в EASA выросло втрое.

По подсчетам организации, представляющей интересы британской авиакосмической отрасли, ADS Group, в общей сложности жесткий «Брексит» может затронуть более 800 британских компаний этой сферы.

Яна Рождественская