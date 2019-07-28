«Ростов» победил «Арсенал» в матче РПЛ

«Ростов» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая в Туле, завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей. Голы забили: Луценко (67), Чаушич (90+4) — Еременко (21), Ионов (49), Шомуродов (81).

В четвертом туре «Ростов» сыграет с «Уралом» в Екатеринбурге. «Арсенал» проведет матч в «Тамбовом» в Саранске.

Турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (9 очков). «Ростов» занимает второе место (7 очков).